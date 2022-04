En la UD-15 de Caña de Azúcar viven entre aguas negras y mal olor

Habitantes del bloque 10 de la UD-15 en Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, denunciaron que desde hace más de 8 meses viven con una problemática que los afecta de manera directa, y es que las cloacas se encuentran en tu totalidad colapsadas, dificultando el buen vivir colectivo en el populoso sector aragüeño.

El mal olor y la humedad causan malestar entre los vecinos



En este sentido, los vecinos afirmaron que el mal olor, los mosquitos y zancudos portadores de enfermedades, rondan los charcos de aguas putrefactas y la humedad, añadiendo que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas, ya que el sistema de tuberías se encuentra totalmente tapado.



Jazmín Arias, afectada, expresó que el edificio se encuentra como una isla, pero rodeada de aguas negras, “el olor, los mosquitos, ya hasta tenemos zamuros en las zonas comunes, esta situación es insostenible, acá hacemos vida muchos adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas que ya nos estamos viendo afectados por tan grave situación”.



Asimismo, destacó que dicha problemática ya ha sido denunciada con anterioridad ante los entes gubernamentales, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna, “han venido, pero seguimos con el problema, la última vez que vinieron nos dijeron que por ahora no podían solucionar ya que hay otras prioridades y esto no es emergencia, pero miren como estamos viviendo”, lamentó.



Arias mencionó que son más de 28 familias que hacen vida en el lugar y que día a día se las ven “chiquita” a la hora de hacer sus necesidades e higiene personal, “todo el edificio se ve afectado, tanto el ala A como el ala B vivimos con esa situación, tenemos que hacer nuestras necesidades en bolsas, nos tenemos que bañar a punta de pañitos porque no se puede usar el inodoro ni las duchas, necesitamos pronta solución”, concluyó.



Por su parte, Orieta Herrera, vecina del lugar, manifestó que en diversas ocasiones se le ha pasado el reporte al alcalde Brullerby Suárez, pero ha hecho caso omiso a la situación, “dos veces han venido y nada, nos informaron que tenían que cambiar los tubos, el ingeniero ha venido, el alcalde está consciente, para muestra están estos mensajes, nosotros tenemos más de ocho meses con esta problemática, hay niños enfermos, hay ancianos con enfermedades respiratorias y de la piel, esto es insostenible”.



Para finalizar, Herrera hizo un llamado a las autoridades correspondientes exigiendo que se aboquen a la pronta solución y reparación del sistema de tuberías, ya que temen por su salud, pues cada día más personas se ven afectadas por la situación.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOHNNY GARCÍA (pasante)