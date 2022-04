NELSON SARABIA: UNA VIDA DE AMOR POR EL ARTE.

” Esta entrevista se la hicimos a este respetado y admirado Artista en el año 2020

Hoy con mucho pesar la quisimos publicar de nuevo, para avivar la inteligencia, ganas de vivir y compromiso de este creador con su obra, en el contexto de las Artes en Aragua.

Foto Referencial

En estos momentos nuestro Querido Nelson Sarabia; se encuentra alejado de su obra, producto de una lamentable enfermedad irreversible, que lo mantiene fuera de la Realidad.

Ya más nunca volveremos a obtener respuesta tan lúcidas, inteligentes, contestarías y coherentes como las que ustedes disfrutarán leyendo en este trabajo.

Su pintura instala la magia junto con la fantasía, y transita sin límites y sin fronteras. Nelson Sarabia; creador consolidado en el panorama plástico nacional; es un artista que aborda una pintura que permite vislumbrar las preocupaciones estéticas, pictóricas, por las cuales transita su quehacer plástico.

Foto Referencial

YR: ¿En qué momento empieza tu acercamiento a las artes, digamos el manoseo por la tela y la revolución en tu cerebro?

NS: Mi pintura comienza en mi pueblo natal de Las Tejerías, en la “Puerta de Entrada” al estado Aragua. Desde la escuela primaria comencé a llenar de dibujos mis cuadernos; sin saber por qué, por lo que las maestras me mandaban todo el tiempo a dibujar en las carteleras haciendo elogios por mi habilidad; mi primo, el dramaturgo Luís Hernández ;que vivía en Turen; estado Portuguesa; cuando iba a Caracas; de regreso entraba al pueblo y me traía de la capital: óleos pinceles; frasquitos de aceite de linaza y trementina, lienzos y revistas de arte Salvat. Luís mi primo me llevó a conocer el Museo de Bellas Artes de la hermosa capital; y cuando estuve frente a la obra de Reverón comenzó mi apreciación y entendimiento por lo que significaba, para mí una obra de arte. Ese monstruo de la luz me atrapó y me enseñó en secreto el verdadero; y seductor placer de pintar, ahí comienza mi verdadera vocación, de explicaciones ausentes, pero de auténtico entendimiento de la verdadera magia.

YR, Has abordado varias vertientes en tu investigación, ¿Qué te lleva a inclinarte por el Realismo Mágico?

NS: Lo que ocurre es que para mí el Realismo Mágico; no es sólo es un movimiento artístico o una corriente; o un estilo que estuvo de moda y yo me agregué o algo así, no, yo siempre estaba dentro, ahí metido, yo era de ahí.

Vi las casas de fachadas multicolores, alegres, conocí su gente, entré en sus amplios corredores olorosos a café recién tostado y molido; vi las guacamayas, paujíes, monos e iguanas deambular conmigo en sus patios internos. Hablé con las adivinas; con los médium; las echadoras de cartas; vi las curadoras de la luna hablando con ella; meterle los ombligos a los muchachos con una locha y adhesivo en cruz; escuché hablar de los muertos y aparecidos y los tesoros enterrados dónde el difunto pedía; “de tres uno”, me decían que en el cementerio desenterraron gente buena que por honesta no se corroyó. Todas esas temáticas se metieron en mi pintura; con el tiempo inundaron mis telas y viven aún en mis cuadros. Yo provengo de ahí ;y por más abstractas que se tornen mis obras están los espíritus con sus venas abiertas de latinoamericanos y universales, gozosos y vivos.

Foto Referencial

YR: Llegas a la Escuela de Artes Visuales de Maracay; siendo director Edgar Guinand; y recibes clases con el propio Edgar; Roberto González; Diego Barboza y Edgard Sánchez, reconocidos artistas de la historia artística de Venezuela, Ha debido ser una experiencia única de la mano de ellos ¿Qué dejaron en ti esas prominentes figuras de la plástica?

NS: Experiencias únicas y maravillosas: Roberto González me impregnó de habilidad dibujística, rebeldía, inconformidad social, sátira y humor negro. Mientras que Edgar Guinand me llenó de calma, paciencia, sabiduría y maestría. Diego Barboza me mostró la destreza, la observación y la osadía, Edgar Sánchez me asomó al dominio técnico y razonamiento conceptual; Pedro Briceño, Oswaldo Ángel, Pier Dssene, Julio César Vera; pero lo que más me enseñaron todos sin saberlo, fue su libertad espiritual.

YR: Me dices que con el tiempo te interesas en la abstracción, entendiéndola como “sacar de” extraer, sintetizar depurar”,¿ Cuéntame al respecto?

NS; Esa opinión la aprendí en una entrevista que le hiciera la Salvat a Jean Cassou, para la presentación del texto “El Arte Contemporáneo; él dice que “abstracto” viene de “extraere” y a lo que se le viene diciendo erróneamente abstracto se le debe decir “concreto”. Me encantó la aclaratoria; y como yo me considero estilísticamente libre; he hecho “abstracción” o “abstraere”, para finalmente llegar a lo “concreto” para mostrar sólo el espíritu y significado de lo que quiero decir.

YR: Incursionaste en las Artes Gráficas en México; y en la reconocida Escuela de Caracas El Taga; ¿Qué reflexión experimentaron en ti las diversas técnicas gráficas en tu trabajo, de qué forma te atraparon?

NS: Me fascinaron las artes gráficas especialmente la litografía; cuando fui a representar a Venezuela en la Sexta Bienal ;Iberoamericana de Pintura en México, aproveché e hice un taller de litografía en la Escuela superior de Arte “La Esmeralda”; mi pintura se hizo más libre, llegué a fundir dibujo, pintura y gráfica; comprendí entonces que en mi propuesta las reglas no existen como algo exterior, que son endógenas porque las pongo yo.

YR, Después de un largo andar por la Nueva Figuración, donde realizas una pintura de fusión entre el paisaje tradicional y la figura humana, de crítica social y fuerte sátira política, que logramos apreciar con piezas de mucho nivel y compromiso con el momento en los Salones del país, ¿Qué gestas en ese ínterin y qué influencia hay en esa investigación?

NS: Yo aprendí bastante viendo, investigando, tomando de los grandes maestros), hice una pintura de fusión con la nueva figuración, el realismo mágico, el paisajismo tradicional impresionista y hasta incorporé planos geométricos que me llevaron a inventarme mi estilo propio, reconocible e identificable, donde sea.

YR, Porqué las novedades efímeras del momento, no despertaron interés en ti, y siempre las has visto como curiosidades estéticas moribundas al nacer?

NS: Porque en la contemporaneidad se maneja mucho el “márquetin”, el “cuánto vale”, el precio de firma, hasta el punto de que colocan una rama seca, o un trapo o un hierro viejo, con un texto de Kafka y la ayuda o empujón de un crítico charlatán que te presente, más un precio exorbitante en dólares y estás hecho; estás en el gran mercado del embuste, a eso se llama: “HURTARTE”. Hay todo tipo de novedades efímeras que no sirven para nada, lo que importa es la novedad, el modo de hacerlo, el medio o técnica, yo estoy en el lado contrario, tiene que haber equilibrio entre concepto y técnica, espiritualidad, pasión, magia, belleza de la hechura, si no, en mi opinión no sirve para mucho y cuando lo ves por segunda vez, ya te fastidia. Prefiero la pintura de oficio técnico superior y de alta calidad técnica y conceptual que no se sustente en otra cosa, sino en ella misma, para reflexionar, admirar y contemplar y que sea novedad eterna y no efímera.

YR, En tu búsqueda para ese encontrarte a ti mismo con lo que planteas en tus telas, empiezas a dialogar con el microcosmo, porque consideras que los seres humanos cambiamos constantemente nuestra forma de ver el espacio según las diferentes épocas. Ante esta aseveración tuya, ¿Cuál es tu compromiso con el arte?

Foto Referencial

NS Yo soy un testigo de mi época y la forma de entender el espacio debe reflejarse en mi obra. Nosotros somos en este inmenso e infinito multiuniverso un micro espacio y a la vez, somos contenedores de infinitos universos que contienen también infinitos universos y microespacios. Todo contiene al todo y a mí; soy contenido y contenedor, todo lo que está afuera también está dentro de mí, el espacio total está interconectado, no existe un abajo ni un arriba, ni un centro, el centro es la conciencia de cada uno de los seres vivos que habitamos esta inmensidad en esta sempiterna panspermia divina de Dios Mi conciencia espacial se gesta y nace en el microcosmo nano espacial de mis selvas neuronales, donde está el espíritu que pinta y que pinto: el mío.

YR, Conversando plácidamente en el Taller del artista, nos manifiesta que su trabajo actual recrea el espacio entendido desde la infinitud, y que por naturaleza propia, siente que no puede disociar la visión humana-científica y tecnológica de la visión estética” ¿Cuéntame sobre esa inquietud?

NS: Hoy en día La visión humana científica y tecnológica no se puede ni debe disociar. El ser humano ya logró entender que la verdadera magia está en la tecnología y que necesita el arte para completar su verdadero fin y esencia. Ninguna sociedad ha podido sobrevivir sin el arte y sin la tecnología, y sin el milagro de la magia de la vida, y tampoco de ese espíritu que realmente desea vivir la vida con dignidad, con verdadera pasión buscando cada vez mejor calidad de vida y en esto tienen que estar involucrados el trinomio: Arte-Magia-Tecnología, para poder entender que para los seres humanos la obra de arte más Importante deben ser los mismos seres humanos; de lo contrario, nuestro existir en el hermoso y completo planeta azul, no tiene sentido y el único camino visible sería la extinción.

YR: ¿Háblame de las Deidades y Evocaciones en tu Obra?

NS: Todas las culturas las tienen, todos los individuos son acompañados por ellas o por sus ángeles o por sus dioses o como lo quieran llamar, por más ateos que se autoproclamen. Yo manejé bastante la Diosa de Tacarigua, que era la que por antonomasia ancestral me corresponde; me acompañaba en todo, me ayudó bastante, es mi Pachamama. Ella representa el cosmos, la infinitud, la eternidad y es mi madre intermediaria con el Gran Espíritu del infinito multiverso que inexplicablemente se me concedió el privilegio de habitar. Hay otra Deidad que es un niño a quien yo llamo “Krankelk”, es un hermanito mío, que cuando éramos niños, el pueblo de Las Tejerías fue azotado por una ola de sarampión, enfermamos y yo me quebranté más, inclusive, se esperaba que yo muriera esa noche, pero, inexplicablemente se fue, él se cambió por mí, se convirtió en mi ángel guardián y me ha presionado siempre para que yo evolucione y vea el mundo como realmente es.

¿YR: Qué es para ti la plástica o la estética?

NS: Es el grado máximo de la conciencia y de la evolución de cualquier ser vivo, en este infinito multiverso. Cuando un ser vivo reflexiona acerca de la plástica y la estética y el arte en cualesquiera de sus renglones, se está elevando, está dándose el verdadero lugar que le corresponde a un espíritu evolucionado, que reconoce su búsqueda de la perfección y la alta calidad de vida espiritual, porque se sabe la obra de arte viva más importante de la divina evolución y la divina creación

YR, Platicando con Nelson Sarabia en su Taller, me he sentido como en un Nano Espacio como él dice, pero me salgo de ese lugar para entrar en otro, el del ordenador en la pc, ¿Dime, qué sientes cuando utilizas el ordenador para dibujar y pintar, hasta dónde llega el límite en ese proceso?

NS: La técnica puede ser la que sea y el ordenador es una más. Siempre será el espíritu desde el cerebro en el nano espacio neuronal el que decide y manda, ya sea con neón, con láser, con microscopio electrónico, con videos, con bronce o piedra, acrílico u óleo; el arte, la calidad de su hechura sólo se Lee en las nanoselvas neuronales de los espectadores congéneres y en las mías propias, porque ese es su verdadero ámbito.

Todo lo demás son medios para llegar allá. Para mí el óleo es insuperable; el ordenador me es fascinante, para enviar, dar a conocer por las redes sociales lo que hago con el fascinante óleo, ya no puedo estar sin un imprescindible ordenador

YR, ¿Qué piensas de todos los escritores, investigadores o críticos de arte, que han pronosticado toda la vida la muerte de la Pintura en el Arte?

NS: Que esos especímenes siempre han estado muertos en vida, son zombis que se han ocupado sólo de “novedades efímeras moribundas al nacer”. Especialistas en “Hurtarte”, mercadócratas del arte de espíritus vacíos. El multiverso es infinito y el arte también, no hay límites, ni en el increíble espíritu humano. El vuelo apenas comienza, los que no están en extinción son críticos con neuronas amplias, libres y abiertas, capaces de ver la potencialidad del eterno e infinito espíritu humano.

YR, Nelson, en esta sabrosa plática acompañada de un rico cafecito, me acabas de decir, que no te importa si tu obra es abstracta o figurativa, tridimensional o bidimensional, que lo más importante es la información de las múltiples dimensiones que tu mente abierta representa y expresa más allá de cualquier dimensión o técnica”, ¿Qué significa ese discurso, cómo se digiere?

NS: Es la gran verdad a la que he llegado, los medios o técnicas sólo son eso, medios, técnicas y materiales! para la expresión artística. Ya estoy en una etapa de madurez, donde mis ideas son esculturas obviamente tridimensionales, pero se me ocurre que mis esculturas de hierros soldados y ensamblados podrían ser excelentes soportes para mi pintura; quiero volver a hacer cerámica, dibujo y gráfica etc. Etc. El arte es mi único y mejor estupefaciente para liberar mis dopaminas y mi espíritu, que sé que viene e irá en busca del arte a muchas vidas eternamente.

YR: ¿Qué haces cuándo trabajas tu obra, cómo mezclas las pinturas, manejas algún orden con tu paleta o la dejas libre al azar?

NS: Es muy importante para mí el buen uso del color, aunque hay una total libertad al colocarlo sobre el soporte, soy muy cuidadoso al realizar la mezcla sustractiva en la paleta, la limpieza es muy importante, no hay ninguna planificación previa, pero con la más sagrada limpidez, coloco toda suerte de manchas, chorreos y líneas hasta que me conecto espiritualmente con los materiales. Son días, semanas y meses de observación, de conexión chamánica, de rito sagrado, de elevación, de alta espiritualidad; desde los confines más profundos de mí ser, con la experimentación del divino placer que produce el acto de crear, brota la magia y nace la obra..

YR: ¿Cuéntame sobre la danza de la vida y la muerte, con el tema de tu trabajo “Angustia Florofauna”?

Todos danzamos en este inmenso teatro rotatorio, todo se mueve y estamos aquí en el ahora y en el ya, estamos en la escena y somos los actores reales en la más importante obra que haya existido jamás “la Danza de la Vida y de la Muerte”, somos espíritus viviendo experiencias humanas en nuestros disfraces o caparazones prestados. La vida y la muerte son parte imprescindible del juego, hay que danzar, hay que vivir y hay que estudiarse y aprenderse muy bien los libretos; se sufre y se goza, se enferma y se sobrevive, pero se debe seguir danzando, disfrutando, actuando y hacerlo bien; se debe dejar huella buena, positiva y formadora, para al final morir dignamente, realmente no morimos, solamente se deshacen los disfraces de nuestros caparazones, nuestros espíritus son eternos y simplemente partimos a otros escenarios, a otros mundos, a otras dimensiones, eternamente, evolucionando en este delicioso e infinito multiverso, hasta unirnos con Dios. Lo más interesante de tu papel es el libre albedrío, tú decides: la luz o la oscuridad. Siento una angustia en la flora y en la fauna, la percibo, siento que nos miran con preocupación, con recelo y con temor; somos los más atroces depredadores, somos peligrosos, horrendos.. He trabajado con esa temática donde, las líneas fuertes y los pincelazos efusivos evocan el espíritu angustiado de la flora y de la fauna.

YR: Recreas en ocasiones rostros y los he apreciado como una obra de ti mismo, porque son personajes que tienen alma. ¿Tienen alma o no ¿

NS: No solamente tienen alma sino que tienen alma elevada, sublime y muy evolucionada, son espíritus grandes, son la excepción de esta deplorable raza dominante que vive apostando al auto extinción, sus espíritus brotan en mis retratos con orgullo porque así los quiero ver; sus vidas fueron fascinantes y sus espíritus estoy seguro, se ganaron otras vidas más evolucionadas y maravillosas, en otras dimensiones de divina luz. Son mis Mártires y han hecho que yo no pueda abandonar la figuración, porque son Mayúsculos ejemplos de verdadera vida:

Armando Reverón, Galileo, Leonardo Da Vinci, Mozart, Bolívar, Frida Kahlo, Claudio Castillo, Agustina Ramos, Nicolás Tesla, Jesús, y quiero seguir pintando a esos seres de luz como Paul Pantón .

Foto Referencial

YR, ¿En qué corriente ubicas tu obra, o no te gustan las parcelas en el arte como dicen algunos por allí en relación a las tendencias del arte?

NS: Yo soy un desubicado, siempre lo he sido, no quepo en ningún grupo ni le caigo bien a nadie, me gusta ser independiente, completamente libre y sin ataduras, porque, mientras la mayoría anda en “tendencias”, en “lo que se está haciendo”, en Nueva York o en Caracas, yo ando “Sarabiando”, por lo tanto pertenezco y practico esa escuela, porque es la única autoescuela que me ha enseñado a manejarme como lo considero. Ahí no hay una parcelita, hay un multiverso infinito de posibilidades; en esta escuela no sé rechaza nada, todas las tendencias caben, son sanamente absorbidas. Se pueden hacer sincretismos y fusiones y todas las técnicas son aceptadas, lo más importante es que se sepa explicar y que sea auténtico.

YR: ¿Qué impulsa tu obra desde las emociones, la familia, el artista, el hombre su entorno?

NS: Hago una pintura de fusiones estilísticas emotiva y pasional, pero que no se queda en la pura pasión o los sentimientos viscerales que esta pueda provocar al espectador, sino que también haga fluir en él el razonamiento. En los últimos años he estado interesado en la abstracción, poniendo mi interés en la abstracción geométrica y la abstracción informal. Se trata de una pintura que encuentra en un mismo plano dos corrientes supuestamente adversas: Una representa la razón por medio de la línea y los planos rectos y la otra la pasión con líneas y planos informales. Revisando mi pintura desde mis comienzos me he dado cuenta que yo he hecho eso desde siempre; sólo que ahora me atrevo con la abstracción pura, para que en la obra emane mi espíritu de búsqueda del equilibrio de la pasión y la razón; conducta que necesitamos todos los seres humanos, para evitar comportamientos autodepredatorios y el macabro proceso de auto extinción..

Foto Referencial

YR, Ya para despedirme, agradezco me hayas permitido compartir tan grato momento en tu hermoso y cálido Espacio- Taller, ¿quisiera explorar un poco en el Nelson Sarabia el hombre, desde el hogar, la familia, los amigos y la sociedad en la cual convives, déjame algo al respecto?

NS: Soy un individuo muy sencillo, hogareño, con un alto sentido de la responsabilidad, casado y padre de dos hijos, muy hogareño, porque mi casa es una casa taller grande donde atesoro mi obra objetos y peroles de todo tipo y por su gran tamaño me permite hacer lo que quiera, resido en Tapa-Tapa, en Maracay y nací en Las Tejerías en la puerta de entrada al Estado Aragua, tengo muchos amigos allá, mis vecinos son excelentes. Estudié en la Escuela de Artes “Rafael Monasterios” de Maracay, donde fui docente por 39 años y en donde también hice grandes amigos, Me gusta estudiar, leer, investigar, pintar, esculpir, cantar, bailar y componer. Soy amigo incondicional, no puedo vivir sin el arte, es mi pasión.

Deseo que toda mi familia sea feliz, mis vecinos, mis amigos, mi pueblo, mi estado y mi País.

YR: Ha sido un placer compartir contigo Nelson, agradezco me hayas permitido pasar tan grato momento en tu hermoso y cálido Espacio- Taller, muchos éxitos y que tu ganas, tu espíritu y tu gran vocación por desarrollar tu propuesta artística, se mantenga viva por siempre.

YDELISA RINCÓN GONZÁLEZ / EL SIGLO