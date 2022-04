El paraíso terrenal de Venezuela está en las playas del litoral aragüeño

Tras dos años de confinamiento por el Covid-19, este 2022 las costas del estado Aragua se convirtieron nuevamente en uno de los destinos favoritos de los temporadistas durante la Semana Mayor, donde propios y visitantes disfrutaron de un paraíso terrenal, marcado por el sol, playa y arena.

Johana Yegres



Y es que desde principios de esta semana, ciudadanos de diferentes sectores de la entidad aragüeña y todo el país, se dispusieron con maletas en mano, trajes de baño y bronceadores, acudir a esta parte del hermoso Mar Caribe, para disfrutar de un asueto, como hace mucho tiempo no pasaban, teniendo como factor denominador, la unión familiar, la alegría y sobre todo el amor por el estado Aragua.



Ante este panorama, el equipo reporteril del diario elsiglo, durante un recorrido por las playas del municipio Costa de Oro, conoció de la mano de los protagonistas de esta historia que nuevamente comienza a reescribirse en el marco de la prevención, sus impresiones con respecto a los días de disfrute que para el momento mantenían.



La maracayera Johana Yegres, quien se encontraba en la Bahía de Cata, en compañía de su familia, manifestó su alegría por nuevamente poder disfrutar de uno de los atractivos por excelencia con los que cuenta el estado Aragua, ya que es una costumbre con la conviven más de una familia aragüeña y que había quedado un poco olvidada por la pandemia.



“Vengo de Caracas, pero soy de El Limón de aquí de Maracay,

siempre a la hora de distraerme de estar placenteramente y en familia, pienso en las playas aragüeñas, porque de verdad son las mejores, es tanto que estoy desde el día jueves aquí y no me quiero ir, veo todo muy bien, aunque pensé que iba a estar un poquito más full, con el volumen que veo hoy y me siento tranquila, como he estado acostumbrada desde niña”, mencionó Yegres.

Omar Colomo



De la misma forma, el guaro Omar Colomo, quien se dirigió con su familia desde el pueblo de Baragua, en el estado Lara indicó: “Somos veinte personas los que nos vinimos a las costas de Ocumare, porque nos gustan las playas de aquí, su gente, su trato y sobre todo luego de tanto tiempo y vemos que hay cambios positivos, que se ve un ambiente tranquilo, donde de verdad uno se siente bastante bien”.



Siguiendo la senda, Brayana Rebolledo con su pequeña familia, todos oriundos de El Tigre, estado Anzoátegui, expresó: “Vinimos a conocer las costas aragüeñas y realmente estamos enamorados de estas playas, estamos llegando hoy viernes y hasta ahora todo ha sido excelente, la atención, el calor humano y sobre todo la seguridad, vemos muchos cuerpos de seguridad desplegados y eso nos agrada”.

Brayana Rebolledo



Igualmente, Javier Sánchez, quien viajó desde Maracaibo, estado Zulia, dijo: “Estoy compartiendo con mi esposa, unos compadres y unos amigos de la familia. Perfectas las playas de Aragua, siempre me gusta estar aquí en Cata, tenemos tres días y nos vamos en tres más. El servicio espectacular, la comida mucho más barata que en Chichiriviche, un servicio de pescado aquí a la orilla de la playa, cuesta 10$ y allá te lo ponen en 40$. De verdad que rico estar nuevamente en las playas de Aragua”.

Javier Sánchez



En resumidas cuentas, las playas de las costas de la región aragüeña nuevamente se convirtieron en un reencuentro entre los ciudadanos, donde reinaron las risas, la alegría, la fraternidad, solidaridad y sobre todo el amor familiar.

SEGURIDAD UNO DE LOS PUNTOS FOCALES EN COSTA DE ORO



Todo este cuadro vacacional estuvo custodiado desde su inicio hace algunos días, por los funcionarios de diversos cuerpos de seguridad del Estado, quienes estuvieron desplegados en toda la entidad, con el firme propósito de salvaguardar a los temporadistas y brindarles la tranquilidad que necesitan en medio de los días de esparcimiento.

Teniente Carlos Gustavo Henríquez, secretario de Seguridad Ciudadana y director del Protección Civil de Costa de Oro

Con respecto al tema, el teniente Carlos Gustavo Henríquez, secretario de Seguridad Ciudadana y director del Protección Civil de Costa de Oro, explicó que desde la jurisdicción estaban trabajando arduamente en ofrecerle tanto a propios como a visitantes, espacios donde reine la tranquilidad y la paz, todo esto de la mano de la seguridad ciudadana, para ello habían realizado enlaces importantes entre los cuerpos de seguridad y prevención.



“En estas actividades Semana Santa Bioseguras 2022, se encuentran desplegados en todo el municipio 248 funcionarios, adscritos a cuerpos como la Policía Bolivariana de Aragua (PBA), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Tránsito Terrestre, Policía de Espacios Acuáticos, Protección Civil, Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), Bomberos del estado Aragua y la Cruz Roja, todos con el firme propósito de un trabajo en conjunto por el bienestar de todos los ciudadanos”, mencionó la autoridad.

Comisario Joel Reyes Escalona, director General de la (PBA)



Henríquez destacó que toda esta labor mancomunada estaba siendo apoyada por medio de 18 puntos de control, ubicados desde el puesto de La Trilla, El Playón, Bahía de Cata, hasta Cuyagua.



“Tenemos todos los puntos abordados, abarcadas las playas con salvavidas, cuerpos de rescate, encargados de las vías de difícil acceso y las de senderismo. En función de que todos los servicios estén funcionando de manera idónea, para el disfrute de todos y todas. Hago un llamado a todo el pueblo aragüeño y a todo el país a que nos visiten, somos un municipio que ha crecido en turismo y un municipio donde nos encontramos fortaleciendo los Cuadrantes de Paz, para así brindar mayor seguridad y bienestar social a nuestros habitantes y a todas aquellas personas que nos quieran visitar”.



Asimismo, en un recorrido de verificación, el comisario Joel Reyes Escalona, director General de la Policía Bolivariana del estado Aragua, mencionó: “Me encuentro en el municipio Costa de Oro visualizando el despliegue de nuestros funcionarios aquí en la jurisdicción, donde tenemos abocados para este dispositivo de seguridad Semana Santa Bioseguras 2022, una buena parte de nuestros funcionarios, distribuidos en puntos de atención al ciudadano, orientación, seguridad, pendientes de que los niños estén bien resguardados en la vía, el bajo consumo de alcohol a los conductores y fortalecer la cultura ahora que nuevamente estamos volviendo a una nueva realidad en medio de la pandemia por Covid-19”.



La seguridad en el municipio Costa de Oro, según los encargados de velar por ella se mantendrá siendo un punto focal en esta parte del estado, puesto que es uno de los sitios turísticos por excelencia no sólo de Aragua, sino de todo el país, formando así parte importante de los atractivos turísticos del Venezuela.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | BETZABETH DELGADO