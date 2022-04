Calles de Villa de Cura se llenaron de fe y devoción al Santo Sepulcro

Después de dos años de no haberse realizado la procesión del Santo Sepulcro en el pueblo de Villa de Cura, municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua, esto debido a la pandemia del Covid-19, la mañana de este Viernes Santo las calles de esa localidad se llenaron de devotos, quienes agradecieron al Santo por los milagros cumplidos, y hacer nuevas peticiones para salud y protección.

Una gran multitud se desbordó en las calles de Villa de Cura



Vestidos de blanco y morado, muchos de ellos descalzos y con lágrimas en sus mejillas, la fe y esperanza reinó en el pueblo villacurano, en la que se considera como la segunda manifestación religiosa más importante del país, y la primera en el estado Aragua.

Fe y amor reinó este Viernes Santo en Villa de Cura



Y es que desde hace más de 139 años el pueblo de Villa de Cura se llena de una marea de fe cristiana católica, donde la imagen del Santo Sepulcro parte en procesión desde su templo hasta la iglesia “San Luis Rey”, cargado de fe y esperanza y llenando de alegría a los devotos.

Un acto de fe y devoción



Aunque sobre el origen de la imagen no hay documentación, relatos en el pueblo indican que el Santo Sepulcro de Villa de Cura data del siglo XVII. Al parecer llegó por error al poblado aragüeño, pues la historia que ha pasado de generación en generación revela que era la imagen del Nazareno la que esperaban en Villa de Cura.

ANAHÍS PALACIOS: “HEMOS RENOVADO LA FE, ESPERANZA Y EL COMPROMISO”



Anahís Palacios, alcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, acompañó al pueblo zamorano en la peregrinación del Santo Sepulcro, siendo esta la segunda manifestación religiosa más importante de Venezuela y la principal de Villa de Cura y el estado Aragua.

Muchas personas realizaron el recorrido descalzos



“Han sido superadas todas las expectativas que teníamos en cuanto al levantamiento de la imagen, esto después de dos años de una fuerte pandemia que aún no hemos superado, estamos garantizando las medidas de bioseguridad, pero para el pueblo ha sido toda una gloria levantar la sagrada imagen”.

Anahís Palacios, alcaldesa del municipio Ezequiel Zamora



La burgomaestre señaló que el pueblo se volcó a las calles, “recibimos hombres y mujeres de fe que han venido de todas partes del país a acompañar la imagen de nuestro Santo Sepulcro, la cual apenas acaba de salir de su casa y junto al diácono Kevin Mendoza hicimos la bendición a la imagen y al pueblo, seguimos pidiendo al Santo Sepulcro que nos siga acompañando”.



Palacios resaltó que esta actividad se realizó en un trabajo mancomunado entre el gobierno regional y municipal, “gracias a la Asociación Civil de Cargadores del Santo Sepulcro, a la Sociedad Religiosa del Santo Sepulcro, quienes han dedicado gran esfuerzo y compromiso para que esta procesión se diera de la mejor manera, además agradecemos a nuestra gobernadora Karina Carpio, a los organismos de seguridad, tenemos un despliegue extraordinario garantizando la tranquilidad de nuestro pueblo”.



Asimismo, la máxima autoridad de Zamora destacó que se ha renovado la fe, esperanza y compromisos de los ciudadanos, “le pedimos al Santo Sepulcro que nos siga acompañando, bendiciendo, conduciendo y llenando de mucha fortaleza”.



Anahís Palacios informó que dicha manifestación era para un total de 5.000 personas, pero tenían conocimiento que la cifra había sido superada, “esperamos que en horas de la tarde esta cifra aumente, ya que el Santo Sepulcro es una devoción nacional”.

LA FE MUEVE MONTAÑA



Y es que son muchos los creyentes que acompañan al Santo Sepulcro cada año, quienes claman a Jesús su intercepción y además agradecen por los favores cumplidos, y es que a lo largo del camino los devotos pagan sus promesas.



Un gran acto de amor se vivió en las calles de Villa de Cura, donde la mañana de este viernes los creyentes arrodillados, con velas en las manos, momento donde la cera caliente se derramaba por la piel, mencionaron que cualquier acto de entrega y amor es muy poco, para todo lo que el Santo Sepulcro les ha otorgado.



Tal es el caso de José Rodríguez, quién desde 26 años se encuentra pagando promesa al Santo Sepulcro, mencionó que por cosas de la vida fue llevado a los caminos de Dios, “a la gloria de Dios varios de mi familiares también cumplen compresa, siempre le pido al santo para el beneficio mío y de mis seres queridos”.



De igual forma, Rosa Bolívar destacó que lleva 38 años pagando promesa, “somos alrededor de 100 personas, quienes forman parte de Los Pagadores de Promesa “Los Presos”, cada quien tiene su promesa y la ofrece amarrado, no es que todos seamos presos, es que la ofrecemos de esa forma, ya que es más sencillo”.

Oriana Barrade



Mencionó que por individual le agradecen al santo por los favores recibidos, “a mi en especial me ha cumplido un milagro muy grande, mi niña se me iba a morir y Dios me hizo ese gran milagro y mi pequeña se me salvó, por ello le tengo mucha fe, él existe y hace muchos milagros”.



Por su parte, Oriana Barrade, quien realizó la procesión de rodillas y amarrada, mencionó que lleva 14 años pagando promesa al Santo Sepulcro, “mi promesa es por el hecho de estar viva, soy de Villa de Cura, dicen que la fe mueve montaña y todo lo que le he pedido me lo ha concedido”.

Jesús Cuarelas y Juan Ramírez



Mientras que Jesús Cuarelas destacó que lleva 39 años con el santo y además en chinchero, “nosotros nos encargamos de mover el santo, somos los que lo cargamos y nos encargamos de llevarlo a la iglesia, afuera son 12 chincheros y adentro 48, esto es una devoción”.



Juan Ramírez detalló que quien se propone a ser chinchero lo logra, “tengo desde 2006 haciéndolo, esto es más que todo por promesa, otros lo hacen por devoción, esta es una muestra de amor y de fe”.

ORGANIZACIÓN DE ÁNIMAS DE VILLA DE CURA



Marco Montesino, cultor popular del municipio Zamora mencionó que en la peregrinación del Santo Sepulcro se observa la conocida Organización de Ánimas de Villa de Cura, las cuales pagan promesa por algún milagro, en especial por temas de enfermedad.

Marco Montesino, cultor popular del municipio Zamora



“Una de las cosas particulares de las ánimas es que ellas pagan promesa descalzas, ya que tiene más valor espiritual y moral, una mayor muestra de amor y fe religiosa en el pueblo, ellas van detrás del santo y se vienen quemando con la esperma de las velas, esto es un acto de amor y sobre todo de fe”.



Por su parte, Oblen Rojas, rezandero del Santo Sepulcro, manifestó que este es un acto de mucha fe que congrega a una gran cantidad de personas, “un acto que conjuga el pasado, el presente y las peticiones futuras, donde los favores, dolores más intensos y angustias las dejamos aquí, somos un pueblo que le rinde culto a nuestro Señor”.

Oblen Rojas, rezandero del Santo Sepulcro



Asimismo, recalcó que en dos años han pasado muchas cosas y esta es una muestra de entrega, “hicimos petición de salud, una fe que no nos deja ni hablar, ya que es mucho lo que se ofrece, esto lo hacemos con amor y fe, es un honor para nosotros recibir a las personas de todo el país”.



Rojas señaló que lleva 17 años pagando promesa, “mi causa viene por valor espontáneo y después por una enfermedad muy grande que presenté, me vi muy complicado y a pesar de lo malo que viví, yo cumplí y seguiré cumpliendo, esto es una expresión de fe donde todos están bendecidos, esta es Villa de Cura”.

Flor Utrera lleva 43 años pagando promesa



Flor Utrera mencionó que lleva 43 años pagando promesa, “tenía una enfermedad, le pedí al santo que me ayudara y éste me sanó, todo lo que le he pedido se me ha cumplido, tengo una hija que tiene 30 años pagando promesa, se debe tener fe, mis nietos también pagan promesa, estaban enfermos y le pedí que los sanara y así lo hizo”.

RESCATANDO LA CULTURA DE LOS ZAMORANOS



Tony Colmenares, director de Cultura de la Alcaldía de Ezequiel Zamora, manifestó que con gran alegría y después de dos años de pandemia del Covid-19, el Santo Sepulcro y sus creyentes vuelven a encontrarse en las calles.

Tony Colmenares, director de Cultura de la Alcaldía de Ezequiel Zamora



“Una tradición de más de 200 años, un 2022 que además recibimos con gran agrado, ya que es nuestro tricentenario y en las venideras fechas del mes de mayo venimos con gran cantidad de actividades en el marco de la cultura, desarrollando el impulso a las distintas manifestaciones artistas, rescatando nuestro patrimonio”.



Por último, Colmenares destacó que para los zamoranos la Semana Santa representa la identidad de un pueblo cargado de fe, “seguiremos trabajando en función del rescate de las tradiciones, hoy estamos reafirmando nuestros valores, un momento de encuentro de un pueblo comprometido”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI