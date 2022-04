Con devoción feligreses de Maracay peregrinarán junto a su Nazareno

El Nazareno saldrá este Miércoles Santo junto a los fieles devotos a realizar su tradicional recorrido. En los últimos dos años, la peregrinación estuvo condicionada por la emergencia mundial a causa de la pandemia, por lo que se espera que hoy la presencia sea masiva.

“El Miércoles Santo representa para nuestra iglesia en Venezuela un momento muy especial, puesto que el pueblo venezolano venera este día la imagen del Nazareno, que representa a Jesús con la Cruz a cuesta”, explicó el padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay.

Indicó que nuestro país, es el único en el mundo, que se realiza por unanimidad “en toda la iglesia” la celebración del Nazareno el Miércoles Santo.

“En otros países varía la veneración a las sagradas imágenes y eso depende de la tradición de cada cofradía, pero nosotros dedicamos el Miércoles al Nazareno”, apuntó.

El párroco precisó que en la Catedral de Maracay se tiene previsto varios horarios de celebración litúrgica, “precisamente por la gran cantidad de personas que esperamos nos acompañen este año”.

Resaltó que la misa de las 10:00 de la mañana será presidida por monseñor Enrique Parravano, obispo de la Diócesis de Maracay.

En relación a la peregrinación con el Nazareno, el padre Díaz expuso que está pautado para comenzar a las 5:00 de la tarde. “El año pasado, a causa de la pandemia lo hicimos en caravana, utilizando un vehículo; este año será procesión”, añadió.

En cuanto a la ruta, el padre Díaz indicó que se iniciará desde la Catedral y por toda la avenida Bolívar se dirigirán hasta la esquina de la Plaza Bolívar; “en ese punto se realizará el encuentro con la imagen de la Virgen Dolorosa y seguidamente se retorna a la Catedral por la avenida Bolívar”, acotó.

RECUADRO

Programación (hoy)

8:00 a.m. Santa Eucaristía

10:00 a.m. Santa Eucaristía

4:30 p.m. Santa Eucaristía

5:00 p.m. Procesión con la imagen

del Nazareno de Maracay

RECUADRO

FE Y DEVOCIÓN

Carmen Acosta: “Yo acompañaré al Nazareno por todo su recorrido. En el 2020 no lo vi por el Covid-19 y el año pasado no fui a la caravana. Este año, llegaré bien temprano a la iglesia para escuchar la misa y luego me incorporaré a la procesión. Tengo que estar por compromiso que asumí desde muy pequeña”. Carmen Rosa Pimentel: “Pagaré promesa porque desde niña lo hago, es una tradición de familia. Cuando estaba pequeña me enfermé y mi abuela le pidió al Nazareno mi sanación” rosa

Rafael Osorio: “Le pedí a Jesús con la Cruz a cuesta por la salud de mi esposa e hija. Ella tuvo una complicación al momento del parto, y los médicos prácticamente me pusieron a decidir. Mis oraciones fueron directas hacia el Nazareno y él me cumplió; ahí estaré en las misas y en la procesión, es lo que hice antes la pandemia, gracias a Dios todo se está normalizando”. rafael

El Miércoles Santo representa para iglesia en Venezuela un momento muy especial; el pueblo venera la imagen del Nazareno, que representa a Jesús con la Cruz a cuesta

nazareno.

elsiglo