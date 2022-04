Más de 250 parejas se separaron en Mariño

Una jornada masiva de divorcios colectivos se realizó el pasado viernes 8 de abril en el municipio Santiago Mariño, a fin de regularizar la situación legal de más de 250 parejas que se hicieron presentes en el operativo para disolver los vínculos matrimoniales en uniones que ya se encontraban separadas de hecho.

Numerosas parejas obtuvieron la separación legal

Así lo informó el registrador civil del municipio Santiago Mariño, Enrique Zacarías, quien precisó que la actividad fue posible gracias al apoyo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Prefectura de Mariño y la Cámara Municipal, en el marco de los 100 días de gobierno de la Alcaldía de Santiago Mariño, liderada por la primera autoridad municipal Joana Sánchez.

Esta particular forma de disolver el vínculo matrimonial superó todas las expectativas y logró separar a más de 250 parejas de forma simultánea, lo cual es considerado un récord en el municipio Mariño.

El registrador civil informó que la jornada se realizó en los espacios de la cámara municipal y se prolongó hasta las 3:00 de la mañana del pasado viernes.

Zacarías explicó que este tipo de jornadas, se hizo a petición de los interesados, quienes lo habían solicitado reiteradamente, a través de las diferentes redes sociales. De igual modo dijo que esta acción de simplificación de trámites se realiza en apoyo a las personas que no cuentan con los recursos para hacer los trámites jurídicos y materializar su separación.

El funcionario municipal agregó que también se atendió a parejas de otros municipios de Aragua, como por ejemplo Sucre, Bolívar, Lamas, Linares Alcántara, MBI y Girardot. “Desde estos espacios hemos atendido a parejas que vienen de los diferentes municipios, sin distingos de color político y clase social, porque en Mariño la alcaldesa Joana Sánchez gobierna para todas y para todos”, enfatizó.

La jornada contó con la participación y respaldo de la Cámara Municipal, encabezada por su presidenta Mónica Herrera; de la Oficina de Catastro, representada por Ángel León, entre otros funcionarios, así como con el eficiente trabajo de las y los diferentes servidores sociales adscritos a las dependencias gubernamentales municipales, estadales y regionales.

DIVORCIADOS Y CONTENTOS

Las personas integrantes de las parejas que dieron el paso hacia el divorcio formal, consideraron a esta jornada como beneficiosa para la sociedad, porque regulariza de manera pronta, las situaciones de ciudadanas y ciudadanos que llevan varios años de separados.

En tal sentido, Beatriz Serrano, habitante del municipio Sucre, estuvo conforme con la actividad porque considera que existen personas que no tienen los recursos para pagar servicios legales. “La jornada me pareció bien, porque beneficia a las personas que no tienen los recursos para pagarle a un abogado por su separación legal”, acotó.

Te recomendamos: Alianza de Lápiz comenzó ciclo de formación para sus dirigentes

Asimismo, Douglas Contreras calificó al operativo como excelente. “Las autoridades bien y el proceso extraordinario. Gracias a nuestra alcaldesa Joana Sánchez por esta gestión, al Tribunal Supremo de Justicia, a la gobernadora Karina Carpio y al presidente Nicolás Maduro, por el respaldo al buen vivir de las personas. Nosotros contamos con ellos y ellos con nosotros”, adicionó.

La alcaldesa Joana Sánchez estuvo atenta al operativo

Por su parte, Fronilde Contreras, habitante de Paya, relató que con “este proceso estoy solucionando un problema, por decirlo de alguna manera. Le doy primero las gracias a Dios y por supuesto a las autoridades gubernamentales que nos han ayudado en esto”.

Finalmente, Patricia Bernal consideró que es un proceso rápido y seguro. “Esta es una nueva opción, porque hay muchas parejas que no están en la posibilidad de cancelar los trámites de un divorcio. Se cumplieron los objetivos. Espero que se realice este tipo de jornada nuevamente para que otras personas puedan aprovechar la oportunidad de hacer sus gestiones de manera satisfactoria”, opinó.

elsiglo