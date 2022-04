Arrancó a media máquina la “zafra santa” en el Terminal

Las inmediaciones del Terminal de Occidente de Maracay se notaron poco concurridas la mañana de este Domingo de Ramos, cuando se dio inicio de manera oficial a la Semana Santa, fecha en la que muchos acostumbran a irse a la playa con la finalidad de disfrutar de un día agradable bajo en luminoso sol y las cristalinas aguas de las costas aragüeñas.

En un recorrido se percató la poca afluencia de pasajeros hacía las costas este domingo

En este sentido, Albert Rangel, despachador de la línea El Esfuerzo de Todos, que cubre la ruta Ocumare-Maracay, expresó que hasta horas del mediodía habían salido 12 unidades de transporte que se dirigían hacia las costas aragüeñas, específicamente hacia Ocumare de la Costa, lo que equivale a un total de 600 temporadistas.

“Estamos laborando desde las 4:00am en el anden A-06, ofreciendo el traslado seguro a nuestros usuarios que se dirigen a las costas aragüeñas a disfrutar de la Semana Santa en familia, contamos con unidades en muy buen estado para brindar un excelente servicio a toda la colectividad”, manifestó.

Albert Rangel

Asimismo, mencionó que se espera alta afluencia de temporadistas para hoy y mañana cuando muchas personas culminen sus labores profesionales; “se acercan los días fuertes, a partir de este lunes esperamos ya un buen movimiento de temporadistas a las costas, muchos acostumbran a viajar a los llanos, otros van a la iglesia pero definitivamente la gran mayoría acude a las playas”, precisó.

A su vez, destacó que de manera articulada se encuentra el despliegue por parte de los diversos institutos que se encargan del seguimiento y control de los usuarios y el cobro legal del pasaje; “buscamos que no haya ninguna alteración con los usuarios, el pasaje tiene un valor de 10 bolívares o en su defecto 2 dólares, no deben pagar más de ahí”.

Te recomendamos: Fieles católicos de Las Tejerías iniciaron conmemoración de la Semana Mayor

De igual modo, hizo un llamado a la ciudadanía, específicamente a los padres y representantes sobre el porte de la documentación correspondiente de los niños y niñas a la hora de viajar; “deben tener a la mano la partida de nacimiento del niño, niña o adolescente, o en su defecto cédula de identidad, además del debido permiso correspondiente si no son padres del menor, ya que antes de abordar la unidad el personal de la LOPNNA verificará dichos documentos y si no cumplen con esos requisitos lamentablemente no podrán viajar”.

Funcionarios de la LOPNNA se encuentran desplegados en la revisión de documentos

Para finalizar, Rangel subrayó que cuentan con 35 unidades que garantirán el traslado ida y vuelta hacías las playa del litoral aragüeño en esta Semana Santa, recordando que debemos cuidar las costas y no dejar desechos en ellas, “no ensuciemos, vayamos a disfrutas sanamente, nuestros funcionarios nos garantizaran la seguridad desde que entras al Terminal hasta llegar a sus destinos”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo