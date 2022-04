El 13 de noviembre del año 2001, el periodista Ernesto Villegas Poljak (hoy día ministro del Poder Popular para la Cultura), en su programa “En Confianza” que se transmitía por Venezolana de Televisión, le preguntó al presidente Hugo Rafael Chávez Frías: ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de un golpe militar?.

La marcha de la oposición aquel 11 de abril; la efervescencia fue otra cuando convocaron hacia Miraflores

El comandante respondió: “Como de aquí al sol. La respuesta más contundente la ha dado la FAN. No sólo el Alto Mando con el comunicado que emitió ante tantos rumores e incitaciones descaradas de parte de muertos políticos. No. Aquí no habrá golpe. Son grupos muy pequeños de militares retirados en contacto con cúpulas políticas del pasado. Tienen intereses comunes y comienzan a rodar rumores que no se corresponden con la realidad. El general Lucas Rincón les dijo: Vayan a buscar oficio, si no lo tienen. A pasar coleto en la casa o a hacer algo”.

Cinco meses después a estas declaraciones, por 48 horas Chávez fue depuesto (preso y secuestrado), en una situación sin precedentes en la historia venezolana. Hoy se cumplen 20 años de aquellos episodios que marcó desde entonces, con mayor tono, la polarización política en el país; a dos décadas de esos hechos, no se pretende redundar sobre lo ocurrido, aunque si tomamos en consideración como fuente documental, vivencias aun desconocidas que plasmó en su libro “Abril Golpe Adentro” el mencionado reportero en líneas preliminares.

A manera de retrospectiva, es necesario apuntar, que los hechos de esos días de abril del 2002 (11, 12 y 13) se desencadenaron, con cierto performance, a partir del paro laboral en Pdvsa, que recibió el respaldo de la CTV, que en adhesión a la industria petrolera convocó el lunes 8 a paralizar las actividades laborales por 24 horas en todo el país. Al no contar con el apoyo esperado en la tarde del 9, la Confederación planteó una jornada más sin trabajo. Pero notando que la convocatoria no recibía una contundente respuesta, desde la máxima central sindical se determinó el miércoles 10, llamar a una huelga general indefinida.

Los hechos por si sólo son elocuentes. El jueves 11, la nutrida marcha en Caracas no tendrá objeción alguna hasta su arribo a las instalaciones de Pdvsa en Chuao. Siguiendo el guión, sus operadores, aprovechando la motivación de quienes le respaldaron, tal vez la mayoría con ingenuidad de lo que ya estaba planeado, pidieron ir al Palacio presidencial. El arrojo creció y se hizo más efusivo cuando se escuchó “no descartemos la posibilidad que esta masa, que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para sacar a este traidor del pueblo venezolano” (Carlos Ortega, presidente de la CTV).

Escribió Villegas Poljak en su libro que Guillermo García Ponce -veterano periodista y jefe del Comando Político de la Revolución, fue directo en advertir un golpe en marcha.

-Señor Presidente, en la calle se habla abiertamente de lo avanzado que se encuentra un plan conspirativo para derrocar su Gobierno. Una asociación de criadores de ganado está levantando un fondo con una cuota de un millón de bolívares por socio para hacer una campaña que justifique el derrocamiento (…) Lo más grave es que hay gente dentro de su equipo que está alentando la conspiración. El 72% de los miembros de los ministerios votó contra los candidatos de su Gobierno. Me permito recordarle que la República española no cayó destrozada por los tanques que Franco trajo de Alemania e Italia, sino por la quinta columna, es decir, por enemigos que tenía dentro del propio Gobierno republicano, que les abrió las puertas de Madrid. ¿Qué medidas está tomando para preparar a nuestro pueblo, organizarlo y orientarlo a fin de que defienda la República Bolivariana, para que no puedan triunfar los planes conspirativos?

Chávez respondió: “Para tranquilidad del país estamos alerta ante los llamados casi públicos de estos viejos cogollos políticos y corruptos a un golpe. ¿Militares activos? No, Guillermo. No sobredimensionemos el ladrar de los perros (…) Esta revolución tiene un pueblo en proceso de organización y sé que tú (García Ponce) andas trabajando en eso (…) En el caso de la FAN, esa es una de mis grandes tareas: garantizar, como lo garantizamos, que la FAN apoya el proyecto de transformación. Aquí no habrá golpe. Pero estaremos atentos, Guillermo.

El periodista Earle Herrera también tiene su participación en “Abril, Golpe Adentro: “Hay sectores que están preparando un velorio de su Gobierno. Están comprando velones, ataúdes, carrozas fúnebres y algunos se están repartiendo ministerios. ¿Hay alguna razón para todo este alboroto funerario? ¿Qué se siente que a uno pretendan enterrarlo antes de tiempo?”

Chávez contestó: “Ja, ja, ja. Los muertos son quienes andan comprando velones y haciendo ataúdes. Me siento muy seguro y percibo el cariño popular por donde quiera que voy, así como el apoyo y afecto de la FAN por cuartel, base naval o aérea adonde voy. Como dijo Jesús: ¡Dejad que los muertos entierren a sus muertos!

En el mencionado libro, resaltan citas de Rafael Arreaza, quien rindió testimonios el 27-09-2009 en la Fiscalía Cuarta de Defensa Ambiental a nivel nacional; el fiscal es Danilo Anderson, designado para investigar a unas 400 personas acusadas por los hechos que apartaron a Chávez de la presidencia.

“Rendir declaración con relación a la investigación que adelanta este despacho con respecto a los hechos ocurridos en el país el día 12 de febrero del año 2002, cuando se constituyó un gobierno de facto presidido por el ciudadano Pedro Carmona Estanga”, asentó Anderson en el acta de entrevista. Arreaza, quien fue designado como ministro de Salud del gabinete de Carmona declaró ante Anderson: “El almirante (Héctor) Ramírez Pérez dijo que esto era producto de una conspiración militar que tenía nueve meses en marcha y en cual estaban involucrados el general de División del Ejército Enrique Medina Gómez y el general Rommel Fuenmayor”.

CONDICIONES PARA RENUNCIAR

Para después del mediodía del 11A, ya comenzaban a registrarse hechos que lamentar. La aventura de los principales actores de la marcha comenzaba a dar resultados; enfrentamientos, heridos, y el en peor de los casos, muertos, como lo subraya el escritor “de bando y bando”.

Las plantas televisoras del país, en una posición que marcará el periodismo en Venezuela, se plegaron a la planificación del día; pocos pueden olvidar las pantallas dividas en “plena” cadena presidencial, por precisar un aspecto. Caída la noche de ese jueves, muchas caretas cayeron. “Los insubordinados tomaron por comando a Fuerte Tiuna, instalación militar al sur de Caracas, donde tienen asiento las tropas supuestas a defender la capital, así como el Ministerio de la Defensa. Desde el quinto piso del ministerio, en la oficina del inspector general de la FAN, exigían a Chávez que renunciara. Dos emisarios van del Fuerte a Miraflores y viceversa. Son el ministro de Infraestructura, Eliécer Hurtado Soucre, un general retirado que venía de ejercer el Ministerio de Defensa, y Manuel Rosendo, general activo y jefe del Comando Unificado de la FAN”.

Chávez comunicó a los intermediarios que estaría dispuesto a renunciar si sus enemigos se comprometían a cumplir cuatro condiciones. ¿Cuáles? El propio Chávez las enumeró en su entrevista con la periodista María Cristina Uribe, de la televisora colombiana TV1: Respeto a la vida y a la integridad de las personas; Respeto a la Constitución (Mi renuncia tenía que ser, como dice la Constitución, ante la Asamblea Nacional. Y que se siguieran todos los pasos que ella manda); Hablar por TV (Exigía dirigirme al país porque la señal del canal del Estado la habían tumbado. Les dije: No voy a desaparecerme de Venezuela sin decirle al pueblo); y Salir del país (con un grupo de compañeros que ya estaban dispuestos a acompañarme).

Fuerte Tiuna admitió esas condiciones y así se lo comunicaron Rosendo y Hurtado Soucre: “Sí Presidente. Ellos aceptan las condiciones y le van a mandar por fax la renuncia”.

Bueno, que la manden aseveraría el Mandatario. “Nombramos una comisión que facilite su cumplimiento y soy capaz de renunciar, pero con esas condiciones”, acotó.

Eran las 2:45 am del viernes 12 cuando llega a Miraflores un fax con un modelo de decreto donde Chávez renunciaba al cargo y destituía al vicepresidente Diosdado Cabello. “Yo lo tenía allí, pero estaba esperando que se cumplieran las condiciones para yo firmar la renuncia”.

Chávez aseguró que ninguna de las condiciones se cumplieron, añadiendo, que cuando le dicen que no la aceptan y que debe ir a Fuerte Tiuna “decido: Bueno, está bien. Voy allá, pero desde que salga de aquí estoy preso. Me considero prisionero, pero no renuncio. Olvídense de la renuncia”.

LA CUAL ACEPTÓ

“Pueblo venezolano, muy buenos días. Los miembros del Alto Mando Militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los miembros del Alto Mando Militar ponemos a partir de este momento nuestros cargos a la orden…”.

Lucas Rincón, inspector general de la FAN leyó el comunicado a las 3:45 am del viernes 12. Al alto efectivo militar Villegas Poljak sobre esas tres palabras le preguntó: hay gente que todavía se pregunta por qué usted anunció la renuncia del Presidente. A lo que él respondió “El 11 de abril está marcado en la historia. Un hecho lamentable, aunque fue lo mejor porque cayeron las máscaras (…) Tuvimos decepciones por deslealtad. ¡Allá ellos con su conciencia!”.

¿No hubo deslealtad de su parte cuando anunció la renuncia? “No. Eso fue algo conversado por teléfono, en dos o tres oportunidades. Fui testigo de lo que estaba ocurriendo en Miraflores, porque estuve allí hasta la madrugada, y fui al Fuerte Tiuna cumpliendo órdenes del Comandante en Jefe.

Sobre el vacío de poder y las versiones de justificación al golpe se han basado en ese anuncio suyo – preguntó el periodista. Rincón manifestó: “No. Son mentiras. El mundo está conteste con los videos: unos señores dándoselas de héroes. Cada uno reconoció que tenía nueve meses, un año conspirando. Cada quien se hace su examen de conciencia”.

En relación a tres llamadas entre él y Chávez, el militar confirmó los contactos, afirmando que fue a Fuerte Tiuna cumpliendo una orden del Presidente “para ver cómo estaba la situación allá y reportarla. Llegué a mi despacho y había gran cantidad de civiles y militares. Un porcentaje había tomado licor. Después supe que estaban festejando. Por eso no estamos hablando de vacío de poder porque yo dije lo que dije. ¡No! Eso fue algo planificado, con toda la intención. Lo que sucedió, pues, iba a suceder”.

De lo que dijo Rincón, el presidente Chávez lo explicó después. “Hay muchas versiones, pero yo sí sé la verdad. Quizá sólo yo la sé exactamente. Yo sé qué fue lo que lo llevó a decir eso. Él no es culpable sino víctima de una situación en la que yo estoy implicado”.

Chávez admitió que le dio luz verde al inspector general de la FAN. “Él sale diciendo lo que yo le dije. Lo que dijo es: El Presidente ha aceptado la renuncia y yo igual. Con el Alto Mando pongo mi cargo a la orden. Así que yo estoy completamente seguro de que él dijo lo que yo le había transmitido por teléfono”.

EPISODIOS (testimonios de Rafael Arreaza)

EL DECRETO: “Yo les contesté que no sabía nada del Decreto y ellos me lo enseñaron (…) Cuando lo leo, inmediatamente comento que eso era una barbaridad jurídica, porque no puedes disolver funcionarios electos a través del voto con un decreto (…) Lo que pasa (comenta Carmona) es que Allan (Brewer-Carias) dice que si no se disuelve inmediatamente esa Asamblea, más temprano que tarde esa Asamblea me va a disolver a mí”.

VACÍO DE PODER: “Hubo quienes le dijeron al vicealmirante Ramírez Pérez que la tesis que se debía manejar era la del vacío de poder, a lo que él contestó que si no había una renuncia del Presidente, estábamos ante un golpe de Estado”.

JUNTO AL CARDENAL: “A todas estas, como yo estoy sentado al lado del cardenal (Ignacio) Velasco, éste me dice, hijo ¿cómo ves las cosas? Y Yo le contesto, muy mal cardenal. Y él me pregunta por qué; se pega a hablar conmigo y se sorprende de todo lo que le digo en cuanto al terrible decreto y a la situación militar que ya ese en ese momento era delicada, producto de que cada quien halaba para su lado, no había coherencia y comenzaba a haber fracturas”.

HBRI | elsiglo