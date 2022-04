Oposición denuncia que “mafias en los hospitales son del Gobierno”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se dará a la tarea de recuperar todos los hospitales de la nación, al mismo tiempo pidió apoyo de los venezolanos para acabar de una vez por todas con las mafias en los centros de salud, que se encargan del desvío de medicinas e insumos destinados al pueblo.

Ante esto, dirigentes y políticos del estado Aragua se pronunciaron al respecto coincidiendo en que el anuncio es más de lo mismo, ya que el Gobierno nacional siempre acusa sin pruebas sobre supuestas mafias que se encargan de desvalijar los hospitales, cuando en realidad las mafias están dentro del mismo Gobierno.

Rodrigo Campos, coordinador en Aragua del partido Primero Justicia, expresó, “las declaraciones hechas por el presidente Nicolás Maduro, es más de lo mismo, en el sentido que evidentemente el Gobierno siempre acusa de mafias, extorsiones, conspiraciones y complots las cosas que son producto de su gestión, la deficiencia de salud que hay en el país y el estado Aragua no escapa de eso es producto de años de decidía y de abandono y corrupción”.

Asimismo, Campos mencionó que ha visto como con el pasar de los años el sistema de salud en Aragua, el cual en los años 90 y principios del 2000 era una referencia nacional que se ha ido desmantelando, no por conspiraciones ni mafias, sino por la corrupción del mismo partido de Gobierno.

A juicio de Campos los gobernadores “han contribuido colocando personal político no profesional en el manejo de los recursos y ese dinero se ha utilizado para que la Corporación de Salud del estado Aragua se convierta en una nómina fantasma de dirigentes políticos, los recursos no se aprovechan, aquí hemos aprobado durante mucho tiempo recursos adicionales para mantener el sistema de salud, adquirir camas, adquirir insumos que nunca llegan y las personas no se benefician”.

Por su parte, Edhuar Gascue, diputado a la Asamblea Nacional por Copei, manifestó que Maduro se ve acorralado por sus propios partidarios y lanza una luz de bengala pidiendo ayuda, “es una irresponsabilidad pedir al pueblo que se inmole para quitar las mafias en los hospitales, cuando su mismo Gobierno es quien auspició, por acción u omisión, aunado al control gubernamental que no tiene nada que ver con el personal médico y de salud. A mi juicio existe dentro del Gobierno local una confabulación para que el Gobierno de Nicolás Maduro fracase, y lo más triste es que se ha utilizado el sector salud para tal fin, donde el único afectado es y seguirá siendo los pobres de este país”, sentenció.

Del mismo modo, Gascue afirmó que es incompresible el llamado que hace el Gobierno nacional exigiendo a gritos que lo ayuden a llevar el país, pero pareciera que no hay cohesión de las fuerzas que lo acompañan en su gestión y convocan a la alternativa democratica a nivel nacional a un encuentro previo al diálogo para formular una estrategia que fortalezca a la Patria viéndose disminuido con algunos radicalismos que pareciera tener un cuchillo en la boca.

Finalmente, el diputado invitó a toda las fuerzas democráticas a participar el próximo Primero de Mayo a la defensa del salario de los trabajadores con la dignidad que los caracteriza sin ningún color o bandera partidista; “invito a la altura política y al retorno del respeto de luchas sindicalistas sin menosprecio del pensamiento ideológico, es hora de defender la dignidad de los trabajadores y más los del sector salud y educación, que se ven minimizados por la falta de acuerdo político en el Ejecutivo nacional”.

HERNÁN GONZÁLEZ /elsiglo