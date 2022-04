Familiares buscan a joven desaparecido en Medellín

Para Maura, la madre del mirandino Diego Enrique Rodul, que ahora debería tener 30 años de edad, no han sido fáciles estos dos últimos años, pues su hijo desapareció en Medellín, Colombia, y ni siquiera sabe con certeza si está vivo o muerto.

Diego Enrique Rodul, desaparecido

“Él aquí era mototaxista. Migró del estado Miranda, el 13 de noviembre de 2019, para Medellín. Llegó al barrio Nueva Villa y allá comenzó a trabajar, a destajo, en casas de familia, pintando, reparando, varios oficios. Como a los 4 o 5 meses, un señor de nombre Mandy lo empleó en su taller”, contó la dama, quien agregó que su hijo, producto de un accidente de tránsito, usaba prótesis en la parte inferior.

-A mi hijo -continuó-, supuestamente lo mataron en el puente del barrio donde vivía, para robarle la bicicleta, y después lo tiraron al río, el 24 de junio de 2020.Y a nosotros nos dan esa mala noticia el día 26. Entonces, yo le pedí a otro familiar que tenemos en Medellín que nos ayudara a confirmar y a hacer los trámites para retirar el cuerpo.

“El señor Mandy se comunicó conmigo y me dijo que sí, que lo habían matado y que la Policía se había llevado detenido a dos muchachos (uno venezolano y otro colombiano), y que él había reconocido el cadáver de Diego Enrique, pero resulta que cuando mi familiar fue a la morgue no halló su cadáver. En los registros de ingresos, ní en las fotos, había un cadáver con prótesis”.

En ningún otro sitio, a donde le sugirieron al familiar ir a buscar el cuerpo, lo halló. Quiso indagar un poco más sobre el presunto homicidio de Diego, pero las autoridades no le informaron nada, y tampoco pudo formular una denuncia por desaparición, porque eso le correspondía a Mandy, el jefe; pero éste cerró el taller 3 días después del supuesto asesinato.

Ante estas eventualidades, la familia del mirandino inició una campaña en redes sociales sobre la desaparición de Diego, suministrando números de contacto para quienes tuvieran información sobre su paradero.

“El año pasado tuve conocimiento de una conversación, por mensajes de texto, entre dos muchachos, en los que uno le decía al otro: ´m… mataron al mochito, no hace más de 15 días, pero la mamá no quiere aceptar que lo mataron. Pero resulta que, para esa fecha, ya había pasado un año desde que supuestamente habían asesinado a mi hijo.

Pero, una caminante se comunicó con nosotros y nos dijo que lo había visto, que lo habían robado, que estaba golpeado, pero que no era de gravedad, y que eso fue como en dirección a Tunja, Maicao. Un autobusero también nos dijo que está allá, que estaba trabajando en un mercado, y que se había montado varias veces en el autobús, pero que lo bajaban porque no tenía plata para pagar el pasaje. Otro señor nos dijo que lo vio como camino a Venezuela; lo único que sé es que ya no sabemos qué pensar”.

Maura se ha unido a distintos grupos de Facebook, como los de Yonathan Forero y Lisbeth Zurtita, cuyo hijo también desapareció entre Puerto Santander y Táchira, denominado Esperanza de Madre (desaparecidos), en los que ha conseguido apoyo y asesoría.

Allí se han comunicado con ella para decirle que han visto a Diego en situación de calle y con problemas de drogas, en el mismo barrio donde trabajaba. Se comprometieron a tomar fotografías de él y enviárselas.

Maura, con valentía, soporta la incertidumbre de desconocer cuál ha sido el destino de su hijo. No ha querido sacar conclusiones, sigue con fe, esperando que alguien que tenga una información cierta sobre él, se la haga llegar, y que, de ser preciso, ella misma iría a buscarlo y lo traería a Venezuela.

elsiglo