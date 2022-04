Precios del pescado establecidos por la Sundde preocupa a la gente

No todo lo que brilla es oro; el miércoles pasado la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), luego de mesas de trabajo, dio a conocer los precios acordados para la venta de pescado durante los días por la Semana Santa.

Por un lado, el anuncio se transforma en un aliento para los compradores, por el significado que tienen los productos en las listas de costos y precios, pero por otro, comienzan a rondar los fantasmas de carestía y detrimentos, ya que los montos de producción y distribución no se ajustan a la realidad de la situación actual del país, incluso el jueves, ya algunos vendedores refieren entre el 15 y 20% de pérdida, porque compraron la mercancía la semana pasada y la lista la hicieron pública el miércoles.

La Sundde, en conjunto con los ministerios de Comercio Nacional y de Pesca, además de representantes del sector pesquero y con diferentes cadenas de comercialización acordó establecer los precios.

Fue así entonces, como inmediatamente el miércoles se hicieron llegar los precios, quedando, por nombrar algunos productos: la sardina desde Bs. 2,20 (US$ 0,47); BS. 39,60 (US$,21) el mero. El atún albacora y el aleta amarilla debe venderse el kilo en Bs.15,44 (US$ 3,35) y Bs.22 (US$ 4,78), respectivamente.

Gabriel Pestana, encargado de la pescadería El Timonel en el Mercado Principal, resaltó que se han ajustado a lo establecido por los entes nacionales, pero indicó que los resultados no serán los más esperados, en consideración que ya la distribución comenzó a mermar.

“No estamos en contra de los anuncios fijados por la Sundde, pero la situación para la comercialización se pondrá mucho más difícil. Por ejemplo, ya no queda mucha sardina, porque los proveedores aseguran que obtienen pocas ganancias para todo el esfuerzo que realizan”, precisó Pestana.

Por su parte, Henry Araujo, capitán de la pescadería Génesis, manifestó que los precios de la Superintendencia Nacional no representan tranquilidad para nadie. “Si los mayoristas que nos proveen a nosotros se ajustan a la lista de la Sundde, podremos garantizar la mercancía, de lo contrario, tendremos desabastecimiento”, apuntó.

Araujo comentó que la decisión con las tablas de precios del pescado para esta Semana Santa se tiene que estimar desde todas las miradas, porque las determinaciones no se pueden considerar solamente desde un escritorio, dejando por un lado a quienes se convierten en los motores de este sector, como son los pescadores.

“Son ellos los que se encargan de sacar el pescado en todas sus especies y los precios varían increíblemente en la distribución. Y bueno, después nos satanizan a los vendedores que les damos la cara a los compradores”, explicó.

Dijo Araujo que las ventas han estado muy bajas en los últimos días, “bastante decaídas”, exclamó, apuntando que han disminuido 85%.

El profesor jubilado Rafael Marzovilla trataba de conseguir sardina; “uno busca por lo más seguro, pero al parecer está agotada”, precisó el buen hombre, que aseguró que no estaba muy empapado con la lista de precios recién publicada.

¿Sardina en lata para cubrir la fresca? Pudiera ser -contestó- pero no es igual. “Además, uno solamente paga en la lata y se paga bien caro”, subrayó.

Atónico por no encontrar el producto, el profesor resaltó “escondieron la sardina o se voló”.

LA SARDINA VA A DESAPARECER

De acuerdo a la lista de la Sundde, la sardina tiene un costo de Bs. 2,20 el kilo, pero en un recorrido por diferentes establecimientos en Maracay, la especie está agotada o queda poca en las neveras.

En las dos únicas pescaderías que quedan en el Mercado Principal “no hay”, y en el “Libre” tampoco es que queda mucha, “están vendiendo la que compraron en las últimas semanas.

Paradójicamente, las sardinas que se venden en la Ciudad Jardín la traen desde el oriente del país; provienen de Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, depende de la ruta de distribución. Lo que pescan en Ocumare de la Costa es “machuelo” una especie parecida.

Quienes comercializan sardinas amenazan con parar sus recorridos, porque la lista de precios no se ajusta “a la verdad de los hechos”.

Al parecer, ellos plantearon a las autoridades nacionales ajustar el kilo a Bs. 3,40, pero hubo negativa; se estimó que “era mucho con demasiado”, porque a cero metros sobre el nivel de mar, los pescadores venden la cesta de 10 kilos en Bs. 6,79 (según tasa del BCV).

Los que la comercializan resaltaron que el panorama no es como lo estima el Gobierno nacional. “No se imaginan por lo que pasa uno cuando recibe la mercancía a los pescadores. Gasolina a precio internacional, alcabalas, repuestos de vehículos y tantos otros elementos, no podemos trabajar para perder y desde esta visión tenemos pérdidas”, apuntó un distribuidor del Mercado Libre.

“Habrá poca sardina para la semana siguiente, va a desaparecer. El Gobierno hará el intento con sus operativos de abastecimiento, pero no será suficiente; apostamos a salir adelante, pero todos juntos, no solamente desde una sola posición. Amanecerá y veremos”, puntualizó el proveedor.

La Sundde fiscalizará los precios establecidos del pescado en mercados, locales privados y cadenas de supermercados, el cumplimiento de la tasa oficial del dólar establecida por el BCV.

Está a disposición los canales de comunicación: Twitter, @Sundde_ve, Instagram, @Sundde_ve, por los números telefónicos 0412-0230101, 0412-0230049 a través de la mensajería de texto WhatsApp y al 0800 LO JUSTO (5658786) para atender las denuncias del pueblo.

