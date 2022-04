Maracayeros ya piensan en los dulces típicos de Semana Santa

Comerciantes y ciudadanos de la ciudad de Maracay ya están pensando en la Semana Santa, y aparte de las tradiciones religiosas, también tienen en mente los dulces que se acostumbra a consumir de la época, como los dulces de lechosa, majarete, dulce de coco, jalea de mango y arroz con coco.

Sin embargo, para darse un gustito al paladar en estas fechas santas, los ciudadanos deberán invertir como mínimo entre 5 a 10 dólares para hacer varios de estos platos para sus familiares o vecinos.

En este contexto, Juan Bolívar, vendedor de frutas y verduras en el Mercado Principal, afirmó que las ventas de varios de los productos que se usan para hacer los dulces en estas fechas están buenísimas, con expectativa que mejoren días antes de la Semana Santa.

“La lechosa verde calidad, la toronja y el higo, eso es lo que más se vende, también tenemos mangos para hacer jalea y papelón”, dijo el comerciante, resaltando los productos que más vende.

Bolívar precisó los precios de los productos, en la cual destaca que tiene los cocos en 3 a 4 bolívares cada uno, el higo en Bs. 7, la lechosa verde en Bs. 4,50, toronjas en Bs. 6.

“También tenemos batata que hacen dulce con ellos, buñuelos de yuca, también hacen torta de jojoto, plátano maduro, y tengo clientes que se especializan en eso y venden estos productos”, agradeciéndole a Dios por las ventas.

Por otro lado, los maracayeros se debaten si hacer o no hacer estos tradicionales platos, alegando los ingresos económicos para darle ese gustito al paladar.

En este sentido, Nirza Inojosa manifestó que cada año prueba arroz con coco y dulce de lechosa en esta época del año, y a pesar de lo difícil de la situación, hará el esfuerzo junto a sus familiares en cumplir fielmente esta costumbre deliciosa.

“Me encantan los dulces de esta época. Yo preparo dulce de lechosa junto con mi familia, incluso mi mamá que tiene 97 años lo hace”, dijo Inojosa, afirmando que en Semana Santa lo va hacer con el favor de Dios.

Por otra parte, Gloria García dijo que no acostumbra preparar esos platos, pero gracias a la solidaridad de sus vecinos que le regalan. “Mayormente come arroz con coco, dulce de lechosa, pero no estoy acostumbrada a hacerlo”, aclaró.

Rorielci Zamora también se especializa en realizar este tipo de platos, pero aparte de compartirlo con sus seres queridos se dedica a comercializarlos, para así llevar el pan a la mesa diariamente.

La ciudadana se especializa en preparar las chupetas de coco y explicó lo que necesita y su proceso de elaboración.

“Este trabajo lo hago en conjunto con mis familiares y hermanos, este producto se realiza con cierta cantidad de coco y azúcar, se lleva para que sea hervido y tenga una cocción. Esto puede durar como una hora, pero igual hay que estar pendiente, porque el menor descuido se puede quemar”, explicó Zamora.

Continuó diciendo que luego de tener listo esa cocción, “se pone en una bandeja para que se refrigere, para que así se pueda manipular fácilmente. Luego de allí se pasa para una bandeja para darle una forma adecuada y para que todos lleven la misma porción”.

La vendedora informal detalló que tras concluir este paso, lo deposita en envases para que den las porciones iguales, y así los clientes se llevan la misma cantidad.

“También lo vendemos al mayor, hemos comenzado este trabajo desde hace un mes, es algo que se conoce y se aprovecha”, manifestó.

Zamora diariamente vende entre 60 a 70 chupetas de coco vendiéndolas a Bs. 1 y conforme al pedido puede vender hasta 200 diarias.

Precios de los productos para elaborar los platos gastronómicos

Cocos Bs. 4 la unidad

Azúcar Bs. 6 el Kilo

Lechosa verde Bs. 4.50

Harina de Trigo Bs. 6

Harina de Maíz Bs. 5

Higo Bs. 7 el kilo

Toronja Bs. 6

