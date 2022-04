Lo difícil lo ha hecho fácil. Prácticamente en un semestre, ha logrado captar la atención en toda la región, no desde la militancia vehemente, sino de aquellas posiciones contrariadas por la desilusión y la perfidia, incluso, por quienes la adversaron en el pasado proceso electoral. Ese interés de propios y extraños lo ha obtenido por el momento, gracias a diversas cualidades, pero la fuerza en la palabra, le ha permitido ganar ese interés tangible que va fortaleciendo gradualmente con las acciones. Lo previo no corresponde a halagos como consecuencia manifiesta entusiasta, porque en cada encuentro con gente vinculada al emprendimiento, con sus principales figuras, corrobora hasta donde desea llegar con esta actividad socio productiva, que sin duda alguna se ha convertido en centro de las estrategias políticas para apalancar la economía de la República Bolivariana de Venezuela.



Quienes le escuchan con convicción, piensan, asimilan, lo celebran y le respaldan. “Adelante Aragua y siempre lo digo, no hay una región como Aragua, porque mi estado es el mejor. Saben qué es bonito, cuando uno se enamora y saben que es más bonito, que estoy enamorada de mi pueblo aragüeño y de las emprendedoras y de los emprendedores, porque cuando uno se enamora, impulsas, porque cuando amas a los hijos, los levantas”, mantiene la gobernadora Karina Carpio.



Para convencer primero debes estar convencido y la mandataria regional está ganada en alcanzar un propósito a partir del hecho emprendedor, por ello asegura “de mi palabra de mujer, este es el comienzo de muchas cosas buenas que haremos en nuestra entidad. Aragua sigue floreciendo y todas quienes forman parte de la figura de emprendedor, son el motivo de ese auge”.



El emprendimiento es producto de un aprendizaje, manifiesta. Pasamos por distintas cosas que afectaron nuestro espíritu. A veces suceden tantas circunstancias que nos quitan las ganas de muchas cosas, pero lo que ha sucedido, nos ha permitido obtener ese aprendizaje. Y cómo hemos aprendido, puntualiza.



“Siempre coloco de ejemplo a una amiga, que es arquitecta; ella gana en estos momentos más dinero elaborando tortas que ejerciendo su profesión ¿por qué? porque se vio en la necesidad, como no habían más construcciones, de buscar algo en que ocuparse, y ella no sabía, que sabía preparar tortas. Y eso es lo que nos pasa, no sabíamos, como éramos tan gerentes, no creíamos, que éramos tan capaces con nuestras manos, que tenemos tantas habilidades, pero esos son códigos que nos llegan, que nos ponemos a armar y a hacer tantas cosas que después decimos, mira lo que hice, preparamos una comida diferente o los hombres cocinan”.



Ante los difíciles contextos surgen estos emprendedores con una visión que transcienden, que va más allá. Yo estoy segura, que muchas de estas iniciativas surgen dentro de su propio seno familiar, en sus mismas casas, que no necesitan para arrancar una gran infraestructura, entonces eso genera una economía de familia, y eso ha permitido convertirnos en una economía que estamos dinamizando y bancarizando – apunta, señalando que el propósito de entregar créditos es para agilizar los procesos “y los bancos están haciendo una labor muy importante al respecto”.



Carpio hace referencia que iniciando su gestión inmediatamente a través del Fondo de Desarrollo del estado Aragua (Fondesa) se hizo un balance para conocer las necesidades de los emprendedores del estado Aragua, precisando que han sido registrados 4200 figuras en esa área. “Con esa cifra se pueden imaginar el auge que ha garrado el emprendimiento en la región”.



Explica que la figura del emprendimiento es tan versátil “que tenemos tantas cosas, entre ellas, construcción de casas, textil, panadería, dulcería, chocolatería, turismo, café, corte de cabello, zapatería, arte (…), es una gama tan diversa de actividades que estamos visibilizando y respaldando”.



La figura del emprendedor es como muy novedosa, porque permite que se desarrollen los talentos, que incluso, esas virtudes eran hasta desconocidas por ellos mismos. En mi caso, como humilde relato, cuántas cosas he aprendido; no tenía idea de hacer materos y lo aprendí a través de tutoriales, de preguntar y compartir saberes. Me preparé para ello, porque la formación permanente es bien importante.



“Como gobierno regional y como gobierno nacional estamos comprometidos. Nuestro presidente Nicolás Maduro siempre nos está direccionando, que ofrezcamos ese apoyo total e irrestricto, porque de alguna u otra manera, la economía a partir del emprendimiento se mantuvo dentro de una pandemia. Sé que eso es motivo de preocupación para aquellas personas que dudaron que nosotros como emprendedores pudiéramos tener este piso solido para emerger como nueva economía, que ayudó, porque las economías rígidas tuvieron que cerrar por distintas razones. Desde esos momentos transcendentales nacieron y surgieron los emprendimientos”.



Lo más bonito de emprender es que hago lo que más me gusta, sostiene la gobernadora, enfatizando que “las emprendedoras y emprendedores, son parte de una historia espectacular”, en la que pueden decir, “soy protagonista, y en estos momentos somos realmente protagonistas, porque lo estoy haciendo con mis manos, con mi corazón”.



Los emprendedores y las emprendedoras son tan importantes, afirma Karina Carpio, es que sin ellos no sería una realidad la Ley para Fomentar y Desarrollar los Nuevos Emprendimientos (aprobada en octubre pasado).



“En estos momentos hay un instrumento que ampara a los emprendedores y sus emprendimientos. Este sector es parte de lo más grande que está por venir al estado Aragua. Lo que está por evidenciarse y aflorar en la región, nosotros no lo vamos a poder dimensionar y eso está en las manos y en el corazón de cada uno de ellos, por lo tanto, no se puede pensar nunca, que no podemos, que somos una empresa chiquita, que no lo vamos a lograr, que no nos van a ayudar. Todo tiene un momento, un ciclo, una historia”, subraya.



Hay un estudio que detalla que el 50% de los emprendedores, cuando no consiguen el fin último, muchas veces decaen, pero nosotros no, porque hemos probado y lo hemos demostrado que estamos hechos de cosas grandes y maravillosas; cuando digo, que lo mejor está por venir, no es un slogan, sino que yo lo creo, porque creo en mí, en lo que puedo dar y enseñar, porque creo en todas y todos, acota.



La visita del embajador de la India en Venezuela, Abhishek Singh, en enero pasado, llena de confianza a la gobernadora Carpio, dejando claro que ese encuentro abrió el compás de oportunidades para el emprendimiento aragüeño.

Su presencia en el Teatro de la Ópera de Maracay fue fundamental de todo lo que está planificado; él vio en nuestros emprendedores mucha fortaleza. Algo percibió el diplomático de ese país y su comitiva, en seleccionar a Aragua como región piloto para el desarrollo económico cultural. Se fue impresionado, y lo importante, se establecieron acuerdos y nuestra gente será protagonista para ello.



“No duden nunca en venir hacia nosotros. Esto es transitorio, pero lo que queda es lo que está en nuestro corazón. No duden nunca que aquí hay un gobierno regional que está dispuesto a ayudar. No llegamos aquí para lucrarnos, somos una circunstancia, un momento, un destello; nuestro firme propósito, cuando ya no estemos, es dejar una gestión de excelencia, de sentir la satisfacción del deber cumplido y de haberle cumplido al pueblo, esto es parte del amor y parte de la esperanza, solidaridad y espiritualidad”, asevera.

HBRI | elsiglo

Fotos | Joel Zapata