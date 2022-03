Muere con 33 años el músico Tom Parker, integrante de The Wanted

Tom Parker, uno de los miembros de la “boy band” británico-irlandesa The Wanted, murió este miércoles con 33 años a causa de un tumor cerebral, informó el grupo en su cuenta oficial de Instagram.

FOTO: CORTESÍA

Tom Parker, que había hecho público su diagnóstico en octubre de 2020 y se sometió a tratamientos de quimio y radioterapia, se había vuelto a subir este año a los escenarios junto a la banda.

El resto de miembros de The Wanted se declararon hoy “devastados por la trágica y prematura pérdida” de Parker, que falleció “pacíficamente este mediodía, rodeado de su familia y sus compañeros”.

También te puede interesar: Jada Pinkett-Smith tras la bofetada: “Es tiempo de sanar”

“Tom Parker fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos”, agrega el comunicado del grupo.

Antes de unirse a The Wanted en 2009, Parker estuvo entre los integrantes de Take That II, banda tributo de Take That, mientras que con su último grupo publicó tres álbumes: “The Wanted” (2010), “Battleground” (2011) y “Word of Mouth” (2013).

FUENTE: EFE