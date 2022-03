Rodríguez: No hubo consenso para lograr el regreso a clases

La ausencia de movimiento de estudiantes en las paradas, calles y avenidas de la ciudad de Maracay y de las diversas poblaciones y comunidades del estado, fue el primer indicativo de que el llamado a clases no fue acatado por los padres y representantes del estudiantado aragüeño. Así lo expresó David Rodríguez, secretario de organización del Sindicato Unitario del Magisterio en Aragua, (SUMA).

A juicio del dirigente, hubo una falta de consensos entre el Gobierno, las autoridades y el personal de docentes que hacen vida en las escuelas, ya que los trabajos de infraestructura no se han comenzado, hay muchas escuelas donde no hay agua, los baños no funcionan, los apagones han dañado los sistemas eléctricos; en líneas generales las escuelas no están aptas para volver a clases.

“Tenemos 20 años esperando que el Gobierno rehabilite la infraestructura educativa, por esta razón los colegios no tienen agua, luz ni Internet, por ese motivo el retorno a clases significará un caos en los colegios”, informó el dirigente.

Destacó Rodríguez, que otro de los elementos que están influyendo en el regreso a clases es que muchos representantes aun no han adquirido los uniformes escolares, zapatos y útiles en su totalidad, ya que se encontraban viendo clases a distancia.

“Hicimos un recorrido por varios colegios del municipio Girardot y Francisco Linares Alcántara, donde la participación fue mínima, puesto que no están dadas las condiciones, además de esto, muchos padres sienten temor de exponer a sus hijos a que asistan a colegios que no cumplen las condiciones mínimas para recibir clases.

En cuanto a las medidas de Bioseguridad en los planteles, explicó el entrevistado, que estas deberán correr por parte de los docentes y los padres, ya que la gobernación o la zona educativa no se han manifestado en dotar a los colegios de alcohol, mascarillas o antibacterial. “Imagínense si no hay agua en muchas escuelas cómo van a dotarlas de antibacterial”, señaló Rodríguez.

Añadió el secretario de organización del SUMA, que lo ideal hubiese sido someter a reuniones el regreso a clases, consultarlo con los profesores y llegar a un consenso, de esta forma se podían haber comenzado a realizar las mejoras en los planteles y progresivamente los alumnos se hubieran incorporado a clases.

“Otros de los elementos cruciales del regreso a clases es el Programa de Alimentación Escolar, que no se está cumpliendo, el personal que labora en este programa no están trabajando, por lo que los alumnos no recibirán su PAE en estos días, ese punto es otra desmejora en la calidad educativa de los aragüeños”, explicó.

Desde el magisterio de Aragua, creen que la incorporación de los alumnos se va a dar de manera progresiva, en lo que los padres puedan adquirir el equipamiento de los alumnos.

DESMEJORAS SALARIALES

Rodríguez aprovechó la oportunidad que le brindó elsiglo para denunciar a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) a quien llamó oficina nacional depredadora, ya que eso es lo que ha hecho con el salario de los docentes.

Señaló el denunciante, que el bono de estabilización económica fue asumido como salario, ese bono era el 80% del ingreso quincenal de cada docente.

Esta maniobra se suma a la reducción de las primas, situación que no se puede aceptar, por ejemplo, la prima de especialización de 40% fue rebajada a 30% la prima de maestría de 50% fue llevada a 35%, la prima geográfica que era del 20% quedó ajustada al 10%, en el caso de la prima del ejercicio docente que se ubicaba en el 25% del salario fue ajustada al 10% del ingreso.

“Estos ajustes que hicieron con los docentes son inconstitucionales, ya que esas primas eran derechos adquiridos por los docentes y hoy se están vulnerando los derechos de miles de padres y madres de familia, por esta razón le hacemos un llamado a que se revise esta situación, el mismo llamado es al poder ejecutivo a que tome cartas en este asunto y aclaren porqué se ejecutó esta acción que deja el salario de los docentes rezagados frente al resto de la administración pública”, explicó Rodríguez.

Por lo pronto, el Gremio de educadores presentará esta denuncia ante el Ministerio de Educación, exponiendo la necesidad de que se respete el aumento autorizado por el Ejecutivo nacional.

UNIVERSITARIOS AFECTADOS

Rodríguez señaló que lo mismo está pasando con los docentes universitarios a quienes le eliminaron la prima de 80% y de igual forma le cercenaron el porcentaje de sus ingresos, con esta acción se violan flagrantemente los artículos 86,89 y 91 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero más allá de eso, se atenta contra el contrato colectivo de los profesores, en materia de permanencia de beneficios para los trabajadores de la educación.





MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

foto | JOHNNY GARCÍA (PASANTE)