Querían liquidar a alias “Hapi” y al no salir mataron a su madre

Los del “Tren del Llano” se colocaron como objetivo sacar de las calles a alias “Hapi”, un delincuente conocido en Altagracia de Orituco; lo han estado “cazando”, pero muy inteligentemente ha descifrado las acciones de sus oponentes para matarlo.



Las amenazas desde el “ferrocarril del crimen” se la han hecho saber por doquier. Lo han rastreado hasta debajo de las piedras, pero sin el resultado esperado.



Pero el sábado al parecer confluyeron todas las estrategias de “inteligencia” para ubicarlo y todo hace pensar que se las “puso fácil”, lo precisaron en casa de su progenitora, en el callejón San José, calle Libertad de Altagracia.



Fue así, que no menos de 10 hombres se apostaron al frente de la casa. Llegaron portando armas de fuego y lo convidaron a que saliera para “arreglar las cosas como hombres”.



“Hapi” no quiso salir, quedándose enconchado; con él, su mamá, no lo desamparó para nada. “Si no sales, le vamos a caer a plomo limpio a la casa, caiga quien caiga”, le gritaban los del Tren.



Se mantuvo encerrado. Eso encolerizó más a sus enemigos, por lo que cumplieron lo que habían dicho. Comenzaron a disparar contra la casa, a las paredes, a las ventanas.



Después de repetidas detonaciones por un minuto aproximadamente, “Hapi” buscó asomarse para ver la ubicación de los tiradores y cuando buscó hablar con su progenitora, la noble mujer, Olga José Arias de Carranza, de 63 años de edad, estaba tirada en el suelo, sobre su sangre, tomando de la mano a su hijo; a los pocos segundo falleció.



Mientras esa era la escena en la habitación, nuevamente los hombres comenzaron a disparar contra la casa. “Hapi” ya no tenía nada que hacer, su madre muerta y posiblemente una pistola con 12 o 13 balas para enfrentar a sus perseguidores.



Optó por fugarse, saltando algunas paredes; nuevamente se les escapó, aunque en esta oportunidad lo hirieron emocional y sentimentalmente.



Las autoridades policiales de Altagracia de Orituco se hicieron presentes en el sitio y realizaron el levantamiento de cadáver. Por el momento tienen un solo móvil sobre este hecho, el ajuste de cuentas.

HBRI | elsiglo