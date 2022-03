Emprendedores que te ayudan a emprender

En Venezuela hay un gran movimiento en cuanto al tema emprendimiento, el país desde hace algún tiempo ha manejado cifras de una alta taza de movilidad emprendedora. Hoy día debido a la situación pandemia aunada a la crisis económica que atravesamos, diversos organismos institucionales del Estado y empresas independientes tanto en la región como a nivel internacional se encuentran realizando proyectos para el fortalecimiento del movimiento emprendedor en modo de asesoría, en aras de mejorar su conocimiento y calidad de vida.

Javier Díaz, empresario y blogger apasionado por la tecnología, los negocios y la educación, actualmente editor del reconocido Web site “Negocio y Emprendimiento”, el cual se dedica a la asesoría de nuevos emprendedores, mencionó que una de las razones por las que muchos emprendedores no se animan a poner en marcha el negocio que tienen en mente, es porque no se sienten lo suficientemente preparados para dar el primer paso, comentando que la mejor manera de iniciar es organizar las ideas, respetar su tiempo y el de los demás, ya que en los negocios es un recurso no renovable e invaluable.

Díaz señaló que se deben afrontar los problemas como retos, más no como obstáculos, esto facilitará el inicio de cada nuevo emprendedor, “el camino del emprendimiento está lleno de retos que te ayudarán a crecer a medida que los vayas superando, si eres de lo que dices ¿por qué a mi?, cada vez que enfrenta un problema, lo vas a pasar muy mal en el mundo de los negocios. Mejor preguntante: ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué debo aprender de esto que me está sucediendo?”.

En este sentido, el especialista en asesoría para nuevos emprendimientos mencionó que la gran mayoría de las personas decide rendirse ante los problemas, e invita a no ser como la gran mayoría, un emprendedor ve oportunidades donde los demás sólo ven dificultades y problemas.

“Usa cada piedra en tu camino como un peldaño para seguir escalando. Cada problema que enfrentes con paciencia y determinación, te dejará valiosas lecciones para crecer como persona y sobre todo como emprendedor”, enfatizó.

Como mensaje final, el entendido en emprendimiento recalcó que se debe trabajar por las metas y sueños, no por dinero, “si lo que quieres es dinero rápido y seguro, probablemente lo que necesitas en un empleo, a 15 días recibirás tu primer pago, recuerda que cuando inicias un negocio debes aprender a trabajar por metas y sueños; y eso implica, en muchos casos, sacrificar beneficios en corto plazo a cambio de lograr lo que se tiene propuesto”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo