Ventas de verduras y hortalizas siguen bajas en Maracay

Vendedores de verduras y hortalizas del Mercado Libre de Maracay afirman que la afluencia de consumidores por los diversos puestos ha mermado en los últimos meses debido a los nuevos establecimientos comerciales en la ciudad dedicados a la venta de estos rubros, mencionando que solo los habitantes de la zona acuden al establecimiento de manera habitual.

Los pasillos del Mercado Libre de Maracay completamente vacíos durante el fin de semana

En este sentido, Carolina Peña, comerciante, expresó que la venta no ha estado buena y que hay día en que no vende nada, “para muestra un botón, el mercado solo, y así todos los días, esto es más pérdida que ganancia, por la economía del país, la poca gente que viene ya no acostumbra a llevarse de a kilo, sino que llevan de dos a tres tomaticos”.

Carolina Peña

A su vez, Peña argumentó que las ventas bajaron tras las recientes aperturas de algunos mercados en el casco central de Maracay, “los consumidores acuden ahora a esos nuevos establecimientos, ya sea por su cercanía o por precios, no sé, pero acá, al Mercado Libre muy pocos vienen”.

Del mismo modo, Oswaldo Suárez, señaló que durante el fin de semana es que se ve algo de movimiento en los espacios del mercado ya que entre semana da hasta miedo entrar por lo solo que se ven los pasillos.

Te recomendamos: El Santo Sepulcro volverá a recorrer las calles tras la pandemia

“Los sábados y domingos es que medio se ve que viene gente a comprar sus cosas, pero de verdad que las ventas en el mercado no va muy bien, en diciembre pasado si fue muy buena la venta, pero desde enero para acá no vemos luz, todo ha bajando, ni porque aumentó el sueldo, esta semana los abuelos cobraron su pensión y no se vio movimiento de ventas”, aseveró.

Vendedores no dan salida a las verduras y hortalizas

Por su parte, Anahís Acosta, mencionó que se mantiene a la espera de la Semana Mayor a ver si las ventas aumentan un poco y así obtener algo de ganancias, “esperamos que esos días se mueva algo entre las verduras y hortalizas, la venta si está pésima, eso a raíz de los grandes markets que abrieron por la avenida Bolívar, entonces ya la clientela en el Mercado Libre está bajando, solo vienen esos viejitos que tienen tiempo ya viniendo y se acostumbraron a comprar en el Mercado Libre”.

Anahís Acosta

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA