Comerciantes de Santa Cruz afirman que la venta del queso se mantiene baja

Aunque el precio del queso en Santa Cruz se ha mantenido en las últimas semanas, comerciantes aseguran que las ventas han estado bajas debido al bajo poder adquisitivo de los clientes, esperando así que la venta del rubro mejore en los próximos días cuando entre en vigencia el nuevo ajuste salarial el cual quedó establecido por el Gobierno nacional en medio petro, lo que equivale a 130,00 bolívares.

A pesar del costo, entre semana está baja la venta del queso

En un recorrido realizado por los valles de Aragua, se pudo constatar que el producto lácteo tiene un valor de 20,00 bolívares en kilo, el cual a pesar de su costo no ha tenido buena salida desde hace algún tiempo.

Al respecto, Douglas Torrealba, comerciante, expresó, “últimamente la venta del queso ha estado un poco floja, me imagino que es porque la gente no ha tenido como adquirirlo, han sido días difíciles, estamos a la espera de que entre en vigencia el nuevo aumento del salario mínimo, pidiendo que mejoren las ventas del queso, ya que a pesar de que el producto ha mantenido su precio, no ha tenido salida”.

Douglas Torrealba, comerciante

Por su parte, Manuel Villanueva, vendedor de queso, aseguró que mayormente los fines de semana en cuando el rubro tiene mejor salida, “ahorita estamos bajos de queso, el fin de semana que pasó se vendió casi todo, esperemos que este fin las ventas estén igual o mejor”, señaló.

Manuel Villanueva, vendedor de queso

Asimismo, Villanueva destacó que en la actualidad el producto ha mantenido su precio en 20,00 bolívares, “aún está accesible para que las personas lo puedan adquirir, pienso que desde que se inició el año las ventas han mantenido su equilibrio, esperando que se eleven las ventas con el nuevo aumento del salario mínimo”, concluyó.

El kilo de queso en Santa Cruz oscila entre los 20,00 bolívares

Por otro lado, Samuel Rojas, comerciante de la zona, manifestó que se mantiene a la expectativa en cuanto a las ventas del producto, “las ventas han estado bajas, ya anunciaron que viene un aumento, pero es relativo en cuanto a darle salida al queso, todo dependerá del bolsillo de los clientes, esperemos si aumenten”, finalizó.

Samuel Rojas

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA