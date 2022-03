Líder negativo se acreditó atentando a la sede del tribunal

Un líder negativo del estado Zulia, identificado como Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alías “El Conas”, confesó ser el presunto responsable del atentado de este viernes contra el Palacio de Justicia ubicado en el centro de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El sujeto se fugó en el año 2021 del retén de Cabimas

La confesión se dio a conocer a través de un audio de la mensajería instantánea WhatsApp, que rápidamente se hizo viral por las Redes Sociales, en donde además, el sujeto, aparentemente justificó que este ataque, fue de modo de represalias contra funcionarios que laboran en el Tribunal Supremo de Justicia de esa localidad, quien los calificó de “corruptos”.

“Quiero informarle al presidente de la República y del TSJ que fui yo quien ordenó el atentado, porque todavía continúa la corrupta presidenta Vanderlella Andrade. Ella me pidió 50.000 dólares para dejarme en libertad. Invito al TSJ que le meta el ojo a esa corrupta, que revise el expediente, me condenó a 17 años. Me condenaron sin pruebas”, se escucha en el audio difundido por los medios digitales.

Cuestionó que el Estado la proteja y amenazó con otros atentados: “A mis hermanos que están presos y que les está pasando lo mismo, vamos a unir fuerzas para que la saquemos a fuerza de bombazos. Si el Gobierno nacional no colabora, voy a hacer un derramamiento de sangre en el Tribunal de Maracaibo. La guerra no es con el Estado, es con Vanderlella Andrade”, según se escucha en la nota de voz.

Es importante resaltar que no es la primera vez que circula un audio del también “expram” del retén de Cabimas, ya que en septiembre del 2021, hizo circular un audiovisual por la mismo canal de comunicación donde se dirigió a la funcionaria explicando los motivos por la cual “se fugó”.

“Oído al tambor, este mensaje va dirigido a la presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, doctora Vanderlella Andrade. Ve a lo que me llevaste, a fugarme del retén de Cabimas, por no darme lugar a la apelación”, dice Guzmán Chirinos en ese presunto audiovisual.

El atentado que se adjudicó el líder negativo que según dicen que está fuera de Venezuela, se registró aproximadamente a las 5:30 de la tarde de este 25 de marzo, cuando hombres desconocidos lanzaron un artefacto explosivo tipo granada que detonó en la entrada del Palacio de Justicia.

La granada, según informaron a los periodistas de sucesos, fue tomada por los funcionarios del Sebin, Conas y Cicpc, donde además se desconoce si hubo algún lesionado.

Es importante destacar que fue el quinto atentado que se registró en el estado Zulia de lo que va 2022. El primero ocurrió el 11 de enero en Maracaibo, cuando hombres desconocidos arrojaron una granada contra una clínica. El artefacto no explotó en esa oportunidad.

El segundo ataque ocurrió contra la discoteca Roombar de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas en la Costa Oriental del Lago. El atentado dejó una persona fallecida. El tercero, fue el 20 de marzo contra la carnicería y panadería Salto Ángel Jr. en Cabimas. El artefacto no explotó.

El cuarto ataque ocurrió en la mañana de este viernes 25 contra el supermercado Fiorella en el oeste de Maracaibo. En esta ocasión seis personas resultaron heridas.

Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”, era Sargento Segundo de la GNB (Conas), y fue separado de su cargo en el 2020 tras se retenido por ser el responsable del homicidio del funcionario de la Policía Municipal de Cabimas.

El exfuncionario estaba recluido en el retén de Cabimas, donde solo duró varios meses luego de que éste se fugara el 21 de septiembre de 2021. Según fuentes extraoficiales, el individuo no se encuentra en Venezuela.

