Opiniones divididas de padres y representantes por regreso a clases

El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves que a partir de la semana próxima se normalizarán las clases de manera presencial en todo el país, luego de que el pasado mes de octubre se ordenara el regreso paulatino tras la suspensión a causa de la pandemia de la Covid-19.

Yelitza Mora

Padres y representantes del municipio Girardot tienen opiniones divididas respecto a los recientes anuncios del Ejecutivo Nacional, pues, unos afirman que desde sus casas los niños no están aprendiendo y que ya es hora de que regresen a las aulas de clases, mientras otros argumentan de que es peligroso, ya que aún estamos en pandemia y los niños no tienen el mismo cuidado que un adulto.

En este sentido, Yelitza Mora expresó estar de acuerdo con la normalización de las clases presenciales, ya que los estudiantes llevan mucho tiempo sin entrar a un aula, “esos muchachos en la casa no hacen nada, sólo vaguear, muchos están atrasados, ya es hora de que vayan a clases y aprendan como debe ser”.

En ese mismo orden de ideas, Lorenza Rojas mencionó, “ya tienen mucho tiempo sin clases, deben regresar a las escuelas y liceos, según dicen ya la pandemia ha ido bajando, ya no hay tantos casos, entonces si deben regresar, en la casa no aprenden nada, no hacen tarea, ya es hora de que regresen las clases de manera habitual”.

Por otra parte, Yendy López se opuso rotundamente a los anuncios hechos por el presidente Maduro, ya que como profesional de la salud y representante, ve con preocupación el bienestar de los niños, niñas, profesores y obreros de las diversas instituciones educativas tantos públicas como privadas de la entidad.

Yendy López

“Todavía seguimos en pandemia, se está hablando de niños en edades comprendidas entre 4 años en adelante, ellos no tienen la misma precaución que puede tener un adulto, sabemos que el sistema inmunológico de los niños por lo menos en el caso de los preescolares es mucho menos desarrollado que el de los adultos, imagínate, si tienden a enfermase con un catarro común, como no se pueden enfermar del Coronavirus”, declaró.

López además resaltó que aún hay ciertas dudas entre la colectividad con la colocación de las vacunas, siendo este otro factor importante para no dar inicio a las clases presenciales, “no todas las madres le han colocado en este caso la inmunización exacta contra el Coronavirus a los niños y niñas para que venga el Gobierno y ordene el inicio de clases completamente, estoy en total desacuerdo”, concluyó.

Te recomendamos: Comunidad de Andrés Bello favorecida con el arreglo de un bote de aguas blancas

Del mismo modo, Joselin Villanueva enfatizó no estar de acuerdo ni como docente ni como representante, ya que la pandemia no se ha terminado y además los planteles educativos no están aptos para un regreso a clases, “él dice que flexibilizará y se encargará de que las escuelas estén acordes, pero no creo que sea el tiempo adecuado para recibir a los niños, nosotros los docentes estamos siendo denigrados con ese salario y no nos garantizan las condiciones y seguridad necesarias para volver a un plantel”.

Joselin Villanueva

Por último, Villanueva subrayó que las personas también son algo inconscientes, ya que no respetan las medidas de bioseguridad para prevenir contagios, “muchos creen que ya el Covid-19 pasó y no es así, el virus todavía está latente, uno de los recursos más esenciales que se necesitan para las iniciar clases es el agua y muchas escuelas en Aragua no cuentan con el vital líquido”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA