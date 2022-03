Habitantes del sector Guayabalen La Villa viven a la buena de Dios

Habitantes de la calle Táchira del sector Guayabal en Villa de Cura, municipio Ezequiel Zamora, denunciaron que viven desde hace más de dos años con el sistema de tuberías de aguas servidas desbordados en el canal construido para la recolección de las aguas pluviales, generando así malestar entre los vecinos, quienes mencionaron que el mal olor y la contaminación en la zona son parte de su día a día.

Al respecto, Miguel Ceballos, es uno afectados, expresó, “desde hace dos años esas tuberías están desbordadas, esa canal fue construida para recolectar el agua de las lluvias y de la noche a la mañana comenzaron a correr las aguas negras, eso genera mal olor, plagas, aquí en el sector hacen vida niños, adultos mayores y personas discapacitadas que se ven afectados por la situación”.

Asimismo, Ceballos destacó que ya la problemática ha sido denunciada con anterioridad, pero no han recibido respuesta alguna, “eso tiene tiempo que se denunció, hay nueva alcaldesa, esperemos que se aboque a nuestra situación y nos de respuesta lo más pronto posible, ya que estamos pasando una situación muy desagradable con esto”.

Por su parte, Felicia de Salinas, quien reside en el sector desde hace más de 30 años mencionó, “esto es denigrante, ya se ha ido a los entes correspondientes, ya la alcaldesa está al tanto sobre la problemática, la gobernadora Karina Carpio también, y todavía nada, no nos han solucionado el problema y lo más cumbre del asunto es que tenemos tres pozos de agua potable y están por llegar las lluvias y tenemos miedo de que se contaminen”.

A su vez, De Salinas resaltó que en la zona hacen vida dos instituciones del Estado que también se ven afectadas por la problemática, pero aún así no solucionan la afectación, “aquí hay una oficina de Hidrocentro, también un galpón de la Alcaldía, pero nada, debe ser que no les molesta el olor o los mosquitos, los voceros del consejo comunal dicen que ya han metido papeles y han enviado cartas y todavía no le han dado respuesta al asunto, le hago un llamado a los organismos competentes para que nos solucionen este problema que afecta a muchas familias de este popular sector”.

Por otro lado, Magali Romero, habitante de la zona denunció, “ese río de aguas negras me afecta directamente, ya que prácticamente lo tengo en el patio de mi casa, tengo ya cuatro años que llegue al sector como damnificada y hasta el momento no he recibido apoyo del gobierno, vivo con mis dos nietos, soy discapacitada, las aguas me han enfermado a los niños con neumonía, bronquitis y hasta sarna”.

Para finalizar, Romero pidió ayuda urgente a su situación, de igual modo pronta solución a la problemática de las aguas servidas en la zona, que tiene en jaque a más de 30 familias que viven adyacentes a la quebrada.

HERNÁN GONZÁLEZ| elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA