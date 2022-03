Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron otro campamento de elaboración de explosivos del grupo Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol), en el sector La Coromoto del municipio Páez, en la zona fronteriza por el estado Apure.

La FANB y el combate de los Tancol en Apure | Cortesía: Monitoreamos

La información la dio a conocer el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana G/J, Domingo Hernández Lárez. Explicó que la operación se efectuó durante labores de patrullaje y escudriñamiento en la zona.

Las Patrullas de la FANB continúan rastreando y destruyendo toda actividad y presencia narcoterrorista de los invasores genocidas TANCOL quienes intentan replicar las actividades de su país en el nuestro! Venezuela se respeta! Somos territorio de paz y libre de actividades TANCOL pic.twitter.com/YDQDtv0kDl — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 25, 2022

FANB y los Tancol en Apure

En su cuenta en Twitter precisó: “10.500 detonadores no eléctricos, 4.500 detonadores de fósforo blanco, 1.250 kg de pólvora negra, 500 mts de mecha lenta, metralla, etc. Todo Made in Colombia!” fue lo que igualmente incautó la FANB en su operación.

Este dispositivo se llevó a cabo como parte de la Operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras, desplegada en Apure con un numeroso contingente de efectivos militares de todos los componentes de la FANB, incluyendo a la Milicia Bolivariana, para la expulsión de la nación de los Tancol.

La FANB no permitirá que narcoterroristas colombianos utilicen nuestro suelo nacional como escondrijos, ni como ruta, ni como campamento y mucho menos para mancillar el honor de nuestro pueblo. Esas costumbres de muerte, drogas y explosivos no son de Venezuela y no las aceptamos. pic.twitter.com/zKPopNPvY1 — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 25, 2022

El estado Apure es vecino de los departamentos colombianos de Vichada y Arauca, el cual por estos momentos pasa una grave situación de orden público. En lo que va del 2022, los enfrentamientos entre grupos insurgentes pertenecientes al ELN y grupos residuales de las FARC han generado una crisis que no solamente alarma a Colombia, sino, al mundo.

FUENTE: AVN