Los educadores de Aragua se oponen al regreso a clases

Los docentes de la educación media y universitaria del estado Aragua rechazaron categóricamente el anuncio presidencial sobre el retorno de las clases presenciales diarias, asegurando que no existen las condiciones ni de bioseguridad y estructurales en las instituciones para retomar la rutina educativa.

Los profesores discutieron las acciones a realizar

En este contexto, el profesor Richard Rivas, coordinador del Comando Intersindical del estado Aragua, expresó además de estas inquietudes, tampoco están de acuerdo del aumento salarial, ya que no va acorde a las tasas salariales y que violan las convenciones colectivas.

Richard Rivas

“En primer lugar rechazamos el incremento que dan a la tabla base y la violación de cláusulas que son adquiridas por la vía de la Ley del Trabajo y las convenciones colectivas, como los son el bono de antigüedad, la profesionalización, lo que tiene que ver en la actividad docente”, explicó el dirigente gremial.

Afirmó que estos ajustes también inciden tanto a los educadores de la educación media y universitaria, haciendo énfasis que presuntamente la oficina de la Onapre, que es la representación del Gobierno aplanó, disminuyó y dejó de percibir a los trabajadores”.

“Aun cuanto hoy el Presidente anunciaba con alegría que íbamos nuevamente a las actividades escolares a partir del lunes, un docente 1 (no graduado) que tiene una tabla de 105 bolívares, deja de percibir 400 bolívares, ese es el descontento que tenemos”, aclaró.

Aunado a eso, aseveró que hay muchas carencias en las infraestructuras de las instituciones, acotando además que el tema de la bioseguridad contra el Covid-19, son escasas.

“No se respetaron las normas de bioseguridad, aún sigue vigente el decreto, quién va a costear el tapabocas, el alcohol y el gel antibacterial; ¿van a mantener los estudiantes la distancia?, estamos hablando de 30 niños en un aula pequeña, quién se hace responsable del gasto de la medicina si un niño se va a convertir en foco de contagio”, alertó Rivas.

“Y lo otro es la cuestión del salario, me va a mejorar las condiciones de transporte, me va a resolver el problema de la comida, de la vestimenta, es que esto no es una realidad. Creo que viven en una fantasía, no podemos nosotros avalar ninguna situación que arremeta contra la seguridad social de los trabajadores y los gremios unidos en el marco legal, solicitamos primero el respeto a las convenciones colectivas”, explicó.

Por tal motivo, pidió al Gobierno rectifique sus derechos que han definido y que son derechos y son deberes que debe comprometerse el patrón o la patronal.

“Nosotros los trabajadores tenemos que defender nuestros derechos, invitar a los docentes a defender el derecho lo que es la antigüedad. Al que ellos han estudiado un doctorado, y que ahora después que te están pagando una prima del 60% te la reducen al 40%, y cuando tú tienes una antigüedad de un jubilado que recibía el 60% de antigüedad ahora va a recibir el 30”, acotó.

Concluyó su intervención diciendo, “lo voy a decir muy claro, defiendo la Constitución de Chávez y la Ley del Trabajo, primero los derechos no son irrenunciables; dos el derecho de la progresividad. Quiero que lo diga Presidente de la República, no reconoce la Constitución de Chávez, yo creo que estamos hablando de un discurso falso cuando habla de la parte social y esta fundamentada en esos dos instrumentos que nada más y nada menos es el Comandante Supremo, proyector y constructor de la seguridad social, quiero que ellos digan que no están de acuerdo con eso”.

En representación del sector universitario, Luis Escalona, de Apro-Upel El Mácaro, coincidió con lo expresado por Rivas, asegurando que en la mencionada institución donde hace vida, no hay condiciones para el regreso a las aulas.

Luis Escalona

“Rechazamos categóricamente el regreso a clases presenciales, porque las condiciones de todos los recintos universitarios, y así mismo del sector educativo básico, no está en ningún tipo de condiciones. En el caso de la UPEL está inhabilitado para comenzar las clases”, explicó.

Por tal motivo, hizo un llamado al Ejecutivo Nacional y regional para que tomen seriamente cartas sobre este asunto. “Es usted Presidente, es usted señora gobernadora, denles el mérito que merece la clase universitaria, el sitial que debe tener el sector universitario, porque sin educación no hay República”, concluyó.

Para finalizar, los profesores hicieron un llamado a los docentes, profesores, personal administrativo y obrero, que lleven a cabo asambleas y reuniones para esclarecer las condiciones como están los recintos educativos, que discutan los acuerdos salariales y las próximas acciones a tomar.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA