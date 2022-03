Apple planea una suscripción de hardware que te permitiría renovar el iPhone gratis

¿Te apuntarías a un servicio de suscripción de Apple que te permitiese acceder a los nuevos modelos gratis, o por muy poco dinero?

Los servicios de suscripción están acabando con la venta, y no hablamos solo de las películas, la música o los videojuegos.

Para las compañías son mucho más rentables, porque estos servicios son básicamente un préstamo o un alquiler: el cliente paga pero no posee nada. Y eso les obliga a estar atados permanentemente a ellos.

Apple ha abrazado numerosos servicios de suscripción en los últimos años: Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Fitness+, Apple News+, etc. Y a final de año podría añadir uno más, según Bloomberg: una suscripción de hardware para renovar el iPhone y el iPad gratis, o por muy poco dinero.

Apple tiene ahora mismo varios servicios que pueden considerarse, más o menos, una suscripción asociada al hardware.

Por ejemplo con su tarjeta Apple Card permite comprar un iPhone a plazos, en uno o dos años sin intereses. Y también servicios de garantía extendida, e incluso renovación del móvil, con AppleCare.

Pero esta suscripción de hardware sería muy distinta. Bloomberg no ofrece muchos detalles, aunque parece que manteniendo cierto tiempo la suscripción, daría derecho a renovar el iPhone o el iPad gratis, o por poco dinero, cuando aparezca un modelo nuevo. Es decir, entregas el viejo y te dan el nuevo.

Teniendo en cuenta lo revalorizados que están los iPhone de segunda mano no sería una locura, Apple los vendería fácilmente como reacondicionados.

Bloomberg también asegura que esta suscripción no se centraría solo en el hardware. También incluiría Apple One Premium (los principales servicios de streaming de la compañía), Apple Care, etc. Quizá, un todo-en-uno que incluya el móvil y todos sus servicios en un pack.

La tendencia actual es dar tanta importancia a la suscripción, que el hardware se convierte en una simple herramienta, y se ofrece gratis o por un pequeña cantidad, siempre que mantengas la suscripción.

Es una idea un poco extraña viniendo de Apple, porque su hardware produce beneficios y está muy solicitado. Pero vivimos es la era de las suscripciones, y no hay tabú que valga con tan de mantener el número de suscriptores. Incluso, regalar un iPhone.