El Banco Central de la Federación Rusa parece haber sido víctima de un ciberataque de Anonymous. El colectivo internacional; comenzó una guerra cibernética contra el gobierno ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania, el pasado día 24 de febrero.

El Kremlin ha recibido varios golpes, como el bloqueo de sus canales televisivos y sitios web oficiales del gobierno. Cuentas de Anonymous -o afines al grupo de ciberactivistas; han confirmado un ataque cibernético al Banco Central de la Federación Rusa.

En una entrevista de la BBC publicada hace unos días, Anonymous aseguraba que estaba cumpliendo sus objetivos; consiguiendo piratear los canales de televisión estatales e interrumpiendo la programación para mostrar imágenes de bombardeos contra edificios ucranianos.

Anonymous amenaza al banco con liberar más de 35.000 archivos en las próximas 48 horas, archivos en los que el colectivo asegura que hay acuerdos confidenciales y documentación secreta.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp

El colectivo declaró la guerra a Rusia y se posicionó como aliado del pueblo ucraniano desde el estallido de la guerra, asegurando a Putin que sus secretos nunca estarían a salvo.

El Kremlin ejerce un estricto control sobre los medios de comunicación rusos, llegando a aprobar una ley que castiga con cárcel aquellas informaciones que el poder considera falsas.

El paquete de sanciones y las restricciones internacionales impuestas a Rusia han aislado el país casi por completo y Anonymous ha amenazado a las empresas que mantienen su actividad en el país.

We once again call on companies that continue to operate in Russia: Immediately stop your activity in Russia if you feel sorry for the innocent people who are being massacred violently in Ukraine. Your time is running out. We do not forgive. We do not forget. #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/acAoTe5QYZ