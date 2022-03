Gareth Bale, futbolista del Real Madrid, insistió en que únicamente está centrado en el partido de Gales en el que se juega la clasificación para el Mundial de Catar, el que sería el primero para los galeses desde 1958.

Gareth Bale | Cortesía: SPORT

El futbolista galés, que apenas ha jugado dos encuentros con el Real Madrid desde noviembre, se perdió el pasado Clásico por unas molestias en la espalda, pero pudo viajar a Cardiff esta semana para concentrarse con el equipo nacional.

“Estoy únicamente concentrado en este partido, en la clasificación”, dijo Bale a Sky Sports antes de enfrentarse en las semifinales de la repesca a Austria.

“Hay mucho en juego y no estoy pensando en nada más en este momento. Esto requiere de toda mi atención, toda mi concentración y toda mi preparación en los últimos meses. No pienso en otra cosa que no sea el partido contra Austria y, a partir de ahí, ya veremos”.

Bale, que termina contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio, dijo que la experiencia de otras competiciones les ayudará a manejar la presión y que físicamente está preparado para el reto en Gales.

“Haré todo lo que pueda para jugar los 120 minutos si fuera necesario. Daré el 100 %, como siempre hago”, apostilló Bale.

FUENTE: EFE