Sardinas la mejor opción para el almuerzo balanceado

Las neveras de la pescadería del Mercado Libre de Maracay, muestran una amplia variedad de productos, pescados completos, en rueda y muchas sardinas, estas últimas se han convertido en una referencia en la alimentación de los venezolanos.

El periodo de veda culminó el pasado 15 de marzo, dando paso a la zafra de pesca, donde se le puede brindar una proteína fresca a millones de venezolanos.

Dulmar Petrizzo, propietario de una pescadería en el mencionado mercado, explicó que se encuentran a la espera de la Semana Santa para ver un repunte de las ventas, “estamos pasando por un periodo de negocios normales, vienen los clientes habituales y durante la semana el movimiento de clientes es bueno, pero estamos a la espera de la zafra de la Semana Mayor para incrementar las ventas y mejorar los ingresos”; explicó Petrizzo.

Destacó el comerciante que sin duda alguna y a pesar de la gran variedad de pescado que se ofrecen en el mercado, el público se ha habituado a consumir las sardinas, principalmente por su precio.

También hay que entender que la cultura popular ha permitido que los maracayeros las preparen en diferentes formas y consigan recetas de mucho sabor que han captado su preferencia.

ENTRE GUSTOS Y PREFERENCIAS

Uno de los consumidores de este producto manifestó su preferencia por el pescado, sus orígenes en el oriente venezolano, lo llevan a consumirlo por encima de la carne y del pollo, sin embargo, sus compras son variadas para poder balancear su alimentación y la de su familia.

“Hoy vine y compré cinco kilos de pescado, dos de carne y dos de pollo, puede faltar de todo en mi casa menos el pescado”, acotó Pedro Aguilera.

Además Aguilera señaló que él hace mercado cada 15 días y no puede hablar de un incremento desmedido en el precio de estos rubros, añadió que puede decir con seguridad que se ha logrado una estabilidad de precios en los últimos días, esto ha beneficiado a los consumidores que pueden llevar más alimentos.

En el mismo pasillo del mercado, revisando con detenimiento las neveras, se encontraba Ángel Rojas, un adulto mayor, que manifestó no ser cliente asiduo en este rubro, sin embargo, en la mañana sintió deseo de comer pescado. Ya que su residencia está cercana al Mercado Libre, fue a comprarlo para disfrutarlo en familia.

“Aunque no soy amante de comer pescado, hoy me provocó disfrutar de un plato marino, tal vez un pescado frito con tostones, pero veo que los precios son accesibles y hay mucha variedad. Por supuesto que el pescado es una excelente opción, no sólo la sardina, hay mucha variedad en estos comercios”, comentó Rojas.

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Los clientes señalaron que en muchos casos los problemas no tienen que ver con la variedad o la atención, son más simple, son económicos, ya que en muchos casos, el sueldo no permite que un trabajador adquiera más de un kilo o simplemente debe adquirir sardinas porque es lo que su presupuesto le permite. “Los precios están accesibles; sin embargo, las personas deben comprar alimentos que les permita estirar su presupuesto y por esta razón la sardina se ha convertido en un aliado de los trabajadores venezolanos”, consideró Dicson Sánchez.

ALIMENTO BALANCEADO

Comentó Dulmar Petrizzo que el pescado sigue siendo la mejor opción alimenticia, no solamente por su precio, también hay que tener en cuenta su aporte vitamínico.

Ahorita hemos visto un leve descenso en los precios de las carnes y del pollo, puede ser debido a las pocas ventas que tienen, y aún así el pescado sigue ofreciendo una mejor relación entre precio y beneficios.

Recordó Petrizzio que el movimiento de este rubro es estable, al igual que su precio, por eso no hay variación, “la zafra del pescado es cuando se acerca la Semana Mayor, ya que los venezolanos comienzan a consumirlo siguiendo su religión.

De igual forma, esperamos que para este año se mantengan los precios para mantener satisfechos a nuestros clientes y poder garantizar un margen de ganancia positivo en este periodo.

PARA TODOS LOS GUSTOS

A juicio del vendedor, hay una amplia variedad para todos los gustos, “hay quienes prefieren el pescado entero, otros lo hacen en rueda, por ello, nuestro negocio le brinda a los amantes de este alimento una variedad y los mejores precios”, detalló Petrizzio.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | JOHNNY GARCÍA (pasante)