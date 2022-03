Maracayeros ven difícil comprar chigüire para Semana Santa

La tradición de comer chigüire en Semana Santa se ha vuelto un lujo para los maracayeros, ya que este producto puede variar su costo entre los 6 a 10 dólares por kilo, en donde los comerciantes afirman que ha sido cuesta arriba conseguirlo.

En sentido, Elexis Yánez, quien vende esta proteína animal en uno de los puntos de la ciudad desde hace 30 años, lo comercializa hasta los momentos en Bs. 40, (9 dólares), en la cual dijo que cada vez que le llega su encargo, se vende como pan caliente.

“Ahorita no tengo, pero en otros establecimientos está en 50. Por los momentos lo tenemos accesible para el consumidor”, dijo la comerciante.

No obstante, recalcó que las ventas de este exótico roedor, no son como en otros tiempos, viéndose agravada por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo a Tomás González, famoso vendedor de este producto proteico, afirmó que a pesar de conseguirse entre 6 a 7 dólares, la cosa ha estado difícil en los últimos años, manteniendo sus esperanzas para este 2022 que mejorarán sus ventas.

“Como puedes ver la gente no viene, parece que no ven atractivo comer chigüire esta Semana Santa”, agregó González.

Por su parte, Madi Monsalve comentó que desde hace un buen tiempo no come chigüire, ya que a su criterio está muy costoso.

“Yo prefiero comer pescado que eso, ya que realmente no me da el bolsillo, pero vamos a ver este año si logro comprar algo”, comentó.

Por último, Nelly Ochoa dijo que ve poco probable que compre este producto para estas fechas, ya que el dinero sólo le alcanza para lo necesario.

“Vi el precio y no me antojé de comprarlo, está muy caro, pasaré otra Semana Santa sin probarlo”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA