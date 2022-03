Kuczynski padece la misma dolencia por la que indultaron a Fujimori

El expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski advirtió este miércoles que padece la misma dolencia cardíaca, fibrilación ventricular, que el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) y que fue el motivo en 2017 para otorgarle el indulto humanitario a su antecesor.

FOTO: REFERENCIAL

Así lo afirmó Kuczynski durante el juicio que se sigue contra el excongresista Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, por las presuntas negociaciones irregulares para obtener ese beneficio para su padre.

“Si la fibrilación se descontrola, puede llevar a la muerte, (porque) yo mismo sufro de fibrilación ventricular, por eso me pusieron hace dos años un marcapasos. Entonces, sí, es un peligro”, comentó.

El exgobernante, en prisión domiciliaria desde hace tres años por otro caso de supuesta corrupción, respondió a los magistrados y abogados de los acusados y negó recordar el texto del informe que pedía el indulto humanitario para Fujimori.

En todo caso, reconoció saber la dolencia que padecía el exmandatario, condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Kuczynski recordó que a inicios de 2017 recibió en Palacio de Gobierno al entonces congresista Kenji Fujimori para entregar ayuda para los damnificados del fenómeno del Niño.

KENJI EXPRESÓ DESEO DE LA FAMILIA

En ese encuentro, Kenji le expresó que “él y su familia esperaban que algún día su padre pudiera recibir el indulto humanitario”, según recordó el exmandatario.

Explicó que “no hubo ninguna concertación (para otorgar el indulto) porque en la campaña” electoral previa ya había anunciado que le parecía que, “por razones humanitarias, el señor Fujimori y otros reclusos deberían poder cumplir su sentencia en su casa”.

En ese sentido, agregó que el Ejecutivo que encabezaba se puso “a trabajar en ello desde mediados de 2017”; dado que el indulto a Fujimori se anunció el 24 de diciembre de ese año.

No obstante, al consultarse sobre la ruta que siguió el indulto en el Ejecutivo; Kuczynski dijo que no podía “contestar con exactitud”, aunque explicó que esta “pasa por el ministro del ramo”.

“Pienso que el ministro (de Justicia, Enrique) Mendoza ha debido chequear conmigo” su aprobación, explicó.

Asimismo, respondió que no hubo ningún otro factor para otorgarle el indulto a Fujimori en 2017; excepto el médico, y también negó que tomara esa decisión como resultado de una negociación política para evitar su destitución; como planteaba el Congreso en esos momentos.

El indulto humanitario que otorgó Kuczynski a Fujimori se anuló por irregularidades en 2018; entre las cuales se cuestionó el informe médico del exmandatario condenado. Pero sobre todo por las denuncias hechas por el entonces legislador Moisés Mamani de que Kenji Fujimori, en su calidad de parlamentario; le ofreció favores políticos a cambio de votar en contra de la destitución.

No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) lo restituyó el pasado jueves.

Kenji Fujimori y los exlegisladores Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel; procesados actualmente por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias con el pedido de 12 años de prisión. Todo esto a raíz de las denuncias de Mamani, que formaba parte de la bancada de Fuerza Popular; partido dirigido por la hermana mayor de Kenji, Keiko Fujimori; de la que el hermano menor se apartó para apoyar a Kuczynski y promover la excarcelación de su padre.

EXMINISTRO NIEGA FAVORES

El exministro de la Producción Bruno Giuffra también respondió durante la audiencia que conoció a los legisladores durante su periodo en el Ejecutivo; pero destacó que nunca había recibido ninguna solicitud de ellos en forma personal ni verbal.

“Los proyectos se aprueban en proceso de evaluación, no hay algo como que el ministro aprueba o desaprueba un proyecto. Personalmente, no he aprobado ningún proyecto de inversión”, indicó Giuffra.

FUENTE: EFE