Chiellini: “Llevamos pensando en este partido desde noviembre”

El defensor italiano del Juventus Giorgio Chiellini, confesó que la selección italiana lleva pensando en el partido de repesca para el Mundial de Catar 2022 frente a Macedonia del Norte desde el pasado mes de noviembre; aunque la experiencia les lleva a vivir el partido con “serenidad”.

FOTO : REFERENCIAL

“Llevamos pensando en este partido desde noviembre. Creo que la experiencia nos tiene que llevar que vivirlo con serenidad, no con excesiva tensión, pero conscientes de que no debemos hacer nada que no sepamos hacer”; declaró en la rueda de prensa previa al choque que tendrá lugar mañana en Palermo (Italia).

Italia se juega su presencia en el Mundial 2022. La ‘azzurra’ ya faltó a la cita en Rusia 2018 y; ahora, con su condición de campeona de Europa, quedarse fuera sería un fracaso mayor que el acontecido hace cuatro años.

“No conseguir la clasificación hace cuatro años no nos pesa; la experiencia nos puede ayudar”, dijo Chiellini.

Para conseguir el billete mundialista; los hombres de Roberto Mancini tendrán que imponerse a Macedonia del Norte el jueves y al ganador del Turquía-Portugal el próximo martes 29 de marzo.

“Tenemos dos partidos importantes. Los tomaremos de uno en uno. Hay un gran ambiente mañana; nos sentimos bien y estamos preparados”, aseguró el defensa.

“Tuvimos mala suerte y pudimos haberlo hecho mejor con Bulgaria (1-1 en clasificación), merecimos ganar. Mañana necesitamos humildad, nada extraordinario. No será un partido fácil, tenemos que jugar al fútbol con la serenidad y la convicción adecuadas. Estoy muy tranquilo y si jugamos como sabemos obtendremos el resultado”; añadió.

El central de 37 años llega a la concentración con Italia después de una lesión en el gemelo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego un mes. Esta jornada, Chiellini volvió a ser titular con el conjunto turinés; aunque disputó solo los primero 45 minutos.

Pese a ello, el seleccionador italiano decidió incluirle en la lista para esta trascendental semana; aunque todo apunta a que no partirá de inicio ante Macedonia del Norte.

“Estoy bien. He entrenado bien; he conseguido recuperarme y estoy contento de estar aquí. Hay un gran entusiasmo en el vestuario. Tenemos la energía necesaria para ganar”, sentenció.

