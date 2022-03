Microsoft activará mensaje de incompatibilidad en PCs con Windows 11

El gigante tecnológico Microsoft informó esta semana que añadirá este año una marca de agua que se verá en todas las PCs que instalen Windows 11 que no cumplan con los requerimientos oficiales del sistema.

Esta marca de agua es probablemente sólo el primer paso para forzar a que los usuarios actualicen su hardware para cumplir con los requisitos impuestos por la compañía.

En la Windows Latest explica que la empresa está probando la función en el Release Preview y es probable que sólo sea cuestión de tiempo antes que la función aparezca en la versión completa de Windows 11.

La última actualización opcional habilita silenciosamente una nueva función que agrega una marca de agua de «dispositivo no compatible». al escritorio.

Aunque no es la primera vez que Microsoft hace estas acciones, siempre ha recomendado a sus usuarios que no deberían ejecutar Windows 11 en la PC que no cumpla las especificaciones de hardware requeridas.

Te recomendamos: WhatsApp ya te permite reaccionar a los mensajes en Android

En reiteradas oportunidades desde que se hizo el lanzamiento del sistema operativo, la compañía de Redmond advirtió que se podría «dañar» la PC en un lapso indeterminado por no cumplir con los parámetros.

La marca de agua de advertencia más simple y rápida que pudo tomar Microsoft, ya que podría haber impuesto nuevas restricciones a Windows 11 para impedir que los dispositivos no compatibles lo usen, como no permitir que las aplicaciones se ejecuten o eliminar la capacidad de obtener actualizaciones de seguridad vitales.

elsiglo, con información de 800 Noticias