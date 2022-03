El presentador venezolano Jesús De Alva compartió a través de sus redes sociales que junto a su pareja, la modelo Alejandra Dávila, serán padres por segunda vez.

«El amor tiene razones que la mente no entiende y aunque la ciencia pronosticaba que yo no podía y que tú no podías ser mamá, hoy tenemos una familia que de tres que se convierte en cuatro», fue parte del mensaje del presentador a través de un video publicado en Instagram.

elsiglo