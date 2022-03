Dosis cada cuatro meses podría afectar capacidad inmunogénica

El gremio médico del estado Aragua no avala el planteamiento hecho por el presidente Nicolás Maduro en relación a la aplicación de la dosis de refuerzo cada cuatro meses de la vacuna contra la Covid-19; ya que podría traer algún tipo de problema en cuanto a la capacidad inmunogénica de la misma o algún tipo de reacción en el paciente por alergia a la colocación de un biológico en tan poco tiempo, así lo manifestó Ramón Rubio; presidente de Colegio de Médicos de la entidad.

“Cuando más del 80% de la población venezolana cuenta con las dos dosis principales contra el Coronavirus y alrededor del 50% de la población cuenta con la tercera dosis aplicada; se hace este planteamiento de dosis de refuerzo cada cuatro meses, para poder aplicar dichas dosis de refuerzo debe haber un concienzudo análisis y experiencia de un equipo multidisciplinario a nivel internacional que debe venir con una recomendación básica ya sea de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud o de alguna de las oficinas de medicamentos reconocidas; hasta el momento ninguna de estas instituciones ha avalado colocar una tercera o cuarta dosis de refuerzo”, dijo Rubio.

Asimismo, el presidente de Colegio de Médicos de Aragua mencionó, “todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de la Academia Venezolana de la Medicina ni de la Sociedad Venezolana de Infectología en cuanto a colocar dosis de refuerzos cada cuatro meses; verdaderamente no tiene una lógica científica ni inmunológica en hacer este tipo de inmunizaciones, primero por la dificultad que existe de cubrir a toda la población, y segundo porque no responde a estudios científicos serios donde se haga un estudio comparativo entre los vacunados con esas dosis de refuerzo y los no vacunados”.

Del mismo modo, destacó que la posición del gremio médico de Aragua es a no avalar las inmunizaciones cada cuatro meses; ya que lo reconocido internacionalmente hasta el momento es la colocación de las dos dosis básicas, más una tercera dosis de refuerzo que según el consenso internacional tiene que ser anualmente, “exceder este tipo de inmunizaciones podría tener algún tipo de problemas en cuanto a la capacidad inmunogénica de la misma o algún tipo de reacción en el paciente por idiosincrasia o alergia a la colocación de un biológico con tan poco tiempo de duración que no de chance que el organismo realice su desarrollo de capacidad inmunológica”.

Para finalizar, Rubio señaló que es precipitado inmunizar con dosis de refuerzo; cuando lo que se debería hacer es insistir en la inmunización total de la población, tanto con las dos dosis iniciales más la tercera de refuerzo, “hay que insistir en las medidas de prevención primarias por lo menos hasta el segundo trimestre del año, además de hacer un seguimiento del número de casos nuevos; es decir, de la incidencia del virus del Coronavirus en cualquiera de sus variantes en nuestra población, para luego decidir qué tipo de inmunización de refuerzo se le debe aplicar a la misma”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo