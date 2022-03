Vendedores informales son la mejor opción para comprar legumbres

La calle Santos Michelena de la capital aragüeña se ha vuelto muy vistosa, una mezcla de colores, el atractivo de las tiendas y la cercanía para adquirir muchos rubros alimenticios, ha enamorado a los consumidores que disfrutan al recorrerla para comprar sus alimentos.

Con el reciente aumento del sueldo mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro durante la semana pasada, muchos de los venezolanos pensaron que al siguiente día del anuncio los precios se dispararían y los alimentos, así como los productos en general se volverían incomparables.

Esta preocupación nos llevó a recorrer los puestos de vegetales y conocer la realidad de los precios, así como la opinión de los consumidores, quienes coincidieron en que hay buenas ofertas para llevar los alimentos a la casa.

Los vendedores informales han acaparado una parte importante de los compradores, ya que se encuentran apostados estratégicamente a lo largo de este corredor vial, ofreciendo variedad, frescura y precios accesibles.

Una de las compradoras habituales de estos puestos es Norelka Jiménez, quien después de realizar un recorrido por varios de los expendios, llegó a adquirir sus vegetales como de costumbre, “hasta el momento no he visto cambios en los precios con respecto a la semana pasada, pero en comparación con los costos que hay en el mercado, los vendedores ambulantes tienen una mejor oferta para los clientes”, indicó.

Aunque muchos de los clientes han reconocido que no visitan supermercados o fruterías por la diferencia en los costos, los comerciantes informales siguen presentando mejores precios.

Los combos que ofrecen estos vendedores a 2,00 bolívares, les permite a los clientes llevarse una variedad de alimentos a un costo relativamente accesible, a diferencia de establecimientos donde no tienen esta política.

MERCADO PRINCIPAL SIN VARIACIÓN EN SUS PRECIOS

Una gran variedad de alimentos frescos, sólo a la espera de clientes, los expendedores del Mercado Principal de Maracay, señalan que las ventas están muy bajas, Oscar Ortiz dijo que a pesar del reciente decreto de aumento, los precios que teníamos la semana pasada se mantienen, ya que nuestros proveedores no han aumentado, así funciona esta cadena de precios, sin embargo en el momento que ellos lo hagan nosotros debemos aumentar para evitar pérdidas”.

Destacó el vendedor que la situación de las ventas ha estado muy baja y espera que este aumento se refleje en un incremento de las mismas, ya que es necesario activar el aparato económico del estado.

“Los precios que tenemos de las hortalizas están muy competitivos y accesibles, tenemos una amplia variedad y alimentos, podemos mencionar que el kilogramo de cebolla se consigue en 7,00 Bs., el calabacín en 4,00 Bs. También tenemos una variedad de vegetales que se venden según el peso”, explicó William Guerra, vendedor.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA