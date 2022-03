Usuarios no ven factible la venta de combustible a precio internacional

Los usuarios no ven factible que todas las estaciones de servicio pasen a vender gasolina a precio internacional, asegurando que el salario mínimo actual no es el adecuado para cubrir esta demanda, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que busque otra medida que no afecte su bolsillo, esto tras los recientes anuncios del gremialista de gasolineras del país, quien informó en días recientes sobre un comunicado enviado por Pdvsa donde se establece que en un lapso de tres meses todas las bombas deben despechar el producto a precio internacional.

Al respecto, José Silva, usuario de una estación del servicio en Maracay opinó, “si van a colocar el precio de la gasolina como lo han anunciado también deberían tener en cuenta que la inflación nos está matando, los sueldos deben estar a un nivel más estable para que nosotros podamos mantener nuestros vehículos y cubrir los gastos de la casa, recuerdo que en una oportunidad congelaron los precios, eso lo deberían volver a aplicar porque cada vez que aumentan algo, le aumentan el doble a los productos, no estamos haciendo nada”.

Del mismo modo, Silva mencionó, “estamos claros que el combustible en Venezuela es muy económico, pero el Gobierno tiene que ser consciente de que el salario mínimo no alcanza para nada, se debería hacer un ajuste para adaptar el salario y que nos alcance para cubrir nuestros gastos”.

Por su parte, Luis Pinto, quien se encontraba haciendo cola en una estación de servicio manifestó, “se debe es ajustar el salario mínimo primero para que luego ajusten los precios, al colocar la gasolina a precio internacional todo empeorará, a duras penas echamos gasolina subsidiada imagínese dolarizada, si bajan la gasolina de 0,50 a 0,25 ya con un dólar se echarían 4 litros no dos, sería un alivio”.

En este mismo orden de ideas, Iván Contreras declaró, “es una locura, el salario no alcanza para nada, tenemos que pasar días haciendo cola para poder llenar medio tanque, si la dolarizan puede ser que se acaben las colas, pero es porque mucha gente no tendrá como surtir su vehículo”.

Por otro lado, Manuel Narváez, usuario, expresó no estar de acuerdo con la dolarización de la gasolina, ya que en la actualidad los venezolanos ganan en bolívares y en su caso siendo funcionario público es mal pagado, “llenar el tanque de mi carro el cual agarra 58 litros representaría 29 dólares semanalmente, yo no gano eso para cubrir esa demanda, cómo es posible que pasemos estas penurias siendo Venezuela un país con empresas como Pdvsa, al país llegan buques y cargueros de Cuba a llevarse la gasolina y el venezolano queda sufriendo, me parece injusto”.

“Esto en la Cuarta República no pasaba, no teníamos problemas con la gasolina ni con la luz, la alimentación, ni con el agua, aquí si llegaba a faltar un rubro a los 45 días subsanaban la situación, en años anteriores el venezolano con un sueldo mínimo podía vivir, alcanzaba para pagar el alquiler, pagar escuelas, comprar carro y tener una vida relativamente bien, en la actualidad estamos en decadencia con este Gobierno, argumentó.

Por último, Manuel Narváez señaló, “bastó y sobró que llegara este Gobierno para destrozar a Venezuela, aquí hay familias enteras que se han tenido que dividir, mucha gente se ha ido del país porque el sueldo no da, el llamado es para los dirigentes opositores a que piensen en el pueblo, no en su bolsillo, esto tiene que cambiar”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA