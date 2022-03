Precio del aceite vegetal obliga utilizar grasita de pollo para freír

Los precios del aceite vegetal ha tenido muchos movimientos en las últimas tres semanas; la situación obliga a los compradores a tomar otras alternativas para sustituir el rubro; por una parte, cocinar más a la plancha y vapor, y por otro, para no perder la costumbre de la “fritanga”, se apoyan en estrategias culinarias incluso ancestrales, como el uso de la grasa de pollo y cochino para freír. Ya más acá, la mantequilla es una buena opción.

El producto está en el juego de los precios



El valor varía según la marca y el peso de este producto a base de grasas vegetales. Aquellos que preparan alimentos, tanto en la casa como en sitios para la venta de comida, prefieren seguir utilizado los más reconocidos, que por litro, tiene un costo entre $ 4,24, 5,50 y 6 $ (este último 1,42lt).



Quienes han obviado la compra de los anteriores, se perfilan a adquirir las nuevas marcas del mercado, que se pueden encontrar entre $ 2,6 y $ 3,2 (lt).



El que se ha hecho más difícil de llevar, es el aceite de oliva. El que se ha convertido en el más accesible es el que tiene costo de $11,95 (750 ml); otros $35 (2tl) $48 (3.2tl).

REACCIONES

Ana Esqueda



Ana Esqueda: “El aceite está súper caro. El uso en casa es a diario, para preparar todo tipo de alimentos, en especial en las ensaladas; trato de comprar los de las marcas de siempre, porque los otros realmente no me gustan”.



Raquel Zambrano

Raquel Zambrano: “En casa decidimos utilizar poco el producto, porque no es bueno para la salud. Trato de cocinar a la plancha, asado, para evitar su uso. Los precios de este rubro llegaron al techo, incomprables prácticamente”.

Marianyi Cárdenas

Marianyi Cárdenas: “Yo si lo uso para todo, para freír arepas, tequeños, pastelitos. Es difícil no cocinar sin aceite, aunque cuando no tengo, me obliga utilizar el ingenio y aprovecho la grasita de pollo para freír. Si no, me inclino por la mantequilla”.

Gabriel Gómez

Gabriel Gómez: “Soy maestro parrillero en un reconocido restaurante en la zona norte de Maracay. Directamente por mi trabajo no utilizo aceite, aunque si es necesario para los aderezos y las ensaladas. Está bastante caro el producto, y no todos son recomendables para su uso; los médicos aseguran que es mejor consumir el de oliva, pero con esos precios no todos lo pueden comprar”

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA