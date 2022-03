Políticos aragüeños respaldan propuesta de Bernabé Gutiérrez

Políticos aragüeños respaldaron la propuesta realizada por Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, quien solicitó al Gobierno Nacional establecer un diálogo en tierra venezolana para atender casos de prioridad, como el tema de la gasolina, de los servicios públicos y otros de carácter interno.

Al respecto, Manuel Guerrero; secretario general de Acción Democrática y diputado de la Asamblea Nacional expresó, “desde AD Aragua apoyamos esta propuesta, es aquí en nuestra casa, es aquí en nuestro territorio, en nuestro país, donde debemos dirimir los conflictos, aplaudimos y celebramos que sectores de la oposición que ayer no creían en el diálogo, en el encuentro, en los procesos electorales como herramientas para dirimir conflictos, en su gran mayoría se han sumado a este proceso”.

Asimismo, Guerrero consideró que si existió una comisión del gobierno estadounidense capaz de venir al país a gestionar algunos puntos importantes con el Presidente de la República, porqué nosotros los venezolanos no podemos sentarnos a resolver los problemas, valoremos positivamente esta iniciativa y esperemos que en el marco de las conversaciones y el diálogo que se vienen dando en los diferentes centros de discusión política del país, podamos llegar a un punto medio donde las partes podamos sentarnos a resolver nuestros conflictos a lo interno del país”.

Por su parte, Edhuar Gascue, secretario general del partido socialcristiano Copei en Aragua y diputado de la AN, manifestó que lo primero que los aragüeños deben internalizar es que el diálogo es algo normal, “la política se hizo para conversar, la política viene del entendimiento país, los venezolanos tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo, entendernos, eso significa que debemos hacer política con “P” mayúscula, sabiendo que hay problemas internos que tienen que ser más grandes que los problemas políticos, no el problema de un partido, no el problema de dos personas, debemos enfocarnos en el país “.

Del mismo modo, Gascue invitó a la colectividad en general a entender que los mecanismos que se están proponiendo de diálogo benefician a la política y al país, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo hincapié en un diálogo político, fuera de cuestiones económicas y sociales, ya que se notó que la política luego de la visita de los funcionarios estadounidenses tienen otros intereses, es decir, se busca que estas relaciones con el gobierno norteamericano sean una oportunidad para lograr el entendimiento y rescatar la economía”.

A su vez, el diputado destacó que en el país hay instalaciones para el diálogo, “necesitamos un entendimiento social y económico donde entren las academias, donde entren sectores de la sociedad civil, donde entre también la iglesia católica, donde hacemos una invitación a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), al Movimiento Jesuita de Venezuela a hacer política y entrar a las mesas de diálogo, es necesario que el mismo sea amplio, todos los sectores quieren dialogar”, concluyó.

Por otro lado, el legislador aragüeño Juan Vicente Gómez mencionó que Venezuela necesita un diálogo de entendimiento y respeto, donde todas las partes involucradas presenten y planteen soluciones reales para el mejor desarrollo del país, “hay que buscar mejorar la economía, la educación y la salud, claro que apoyamos la propuesta del diputado Bernabé Gutiérrez, de que el diálogo se realice en Venezuela, es cierto que se ahorra una gran cantidad de dinero que se puede invertir en las mejoras de los servicios públicos, en pro de mejorar la calidad de vida del pueblo”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA