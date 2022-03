Cantante Farex llega para enamorar con su nuevo tema Break

Durante una visita a la sede de diario elsiglo, el cantante maracayero Farex, presentó su nuevo tema musical Break, el cual muestra la nueva etapa como solista de este joven lleno de energía y talento.



Y es que el cantante, compositor y ex integrante de la agrupación Treo La Nueva Generación, arrancó el 2022 con todo, presentando Break, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video clip oficial ha obtenido más de 20 mil reproducciones en tan sólo un mes de su lanzamiento.



Farex manifestó que en esta nueva etapa como solista se ha encontrado a muchas personas lindas y sobre todo dispuestas a apoyar al talento nacional, “me siento muy contento y agradecido con todo lo que estoy viviendo en estos momentos”.



En cuanto al tema Break, el maracayero señaló que el mismo es una propuesta distinta a lo que venía haciendo en su carrera como cantante, “hace mucho tiempo tuve la oportunidad de estar como solista con mi verdadero nombre que es Luis Orlan, allí sacaba merengue”.



Destacó que Farex es un nuevo proyecto, en el que está enfocado en sacar temas dirigidos a la juventud y a la fiesta, “quiero cantar para chamos que son de mi edad y siempre quieren una rumba, en eso van mis temas, por lo que Break es un afro bastante rico y movido que tiene suficiente contenido y letra para que una persona se sienta a escucharla”.



Y es que al momento de hablar de Break muestra su orgullo, ya que también colaboró con la letra del mismo, “lo escribí junto a dos productores que son con los que voy a trabajar permanente en todos los temas que vaya sacando”.



Mencionó que el video clip del tema ha sido recibido con gran aceptación por los ciudadanos, “para los que no lo han visto pueden revisar mis redes sociales Instagram @farexve y disfrutarlo, al principio pensé que el video no iba a llegar a muchos, esto debido a lo que atravesamos por el tema de la pandemia, pero que en menos de 24 horas logró 15 mil reproducciones”.



Asimismo, Farex recalcó que la idea e imagen del video fue realizado por él, “no necesité pagarle a alguien para que se diera como se están dando, por eso me siento tan orgulloso de lo que ha logrado el tema y el video clip”.

SUS COMIENZOS



Farex mencionó que su carrera musical comenzó en el estado Aragua, específicamente en la comunidad de El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, “viví muchos años en la ciudad de Caracas, desde los 9 años para ser exacto, comencé como imitador de Michael Jackson, y después empecé a cantar rancheras y me conocían como El Charrito de Aragua”.



Destacó que con la ranchera se hizo muy conocido en la Ciudad Jardín, “después de esto pasó a ser Luis Orlan, sacando un género más fresco que era con merengue, después estuve en Treo La Nueva Generación por aproximadamente tres años”.



Farex mencionó que la etapa en Treo la Nueva Generación fue una escuela para él, ya que lo ayudó a aprender lo que necesitaba sobre el mundo musical y además le permitió pasearse por varios géneros musicales, “soy una persona que se puede defender en el ambiente musical debido a la escuela que he tenido, he sido animador y eso también me ha ayudado mucho”.

FAREX EN EL FUTURO



Para Farex el futuro estará repleto en éxitos, por lo que todo este tiempo y los conocimientos que ha adquirido lo han ayudado a formase como un empresario, en donde se ha enfocado en analizar las necesidades musicales de las personas, y así crear temas que terminen enamorando a las personas.



“Cuando yo hago música me enfoco en las necesidades y vacíos musicales que hay en cada persona, cada quien le gusta un género, pero yo me encargo de analizarlo, y eso permite tener un éxito musical, quiero que me conozcan en toda Venezuela y esto preparándome para eso”.

Farex indicó que en un futuro espera ser uno de los más duro de la música, “quiero ser el artista número 1, tener una maquinaria que se encargue de sacar tema años antes, este tiempo me ha enseñado que los medios de comunicación son lo mejor, todo tiene un sentido y todo se dirige a algo”.



Por último, Farex recalcó aunque no lo conozcan físicamente, sabe que en cada sitio donde cante la canción, muchas personas lo van a corear, “el trabajo de marketing es sumamente importante y más en este tiempo que las personas están buscando algo en que distraerse, y agradezco a todos los que me han apoyado”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo