Degollaron a maestro y el cuerpo lo dejaron en la calle

Un licenciado en Administración, que desde finales del año pasado se desempeñaba como maestro en la Unidad Educativa Estadal “José Ángel Lamas” de Palo Negro, fue localizado muerto en una de las calles del barrio El Triángulo del sector Los Hornos en el municipio Libertador.

Roswuill José Meza Martínez lo hallaron muerto en El Triángulo



Se trata de Roswuill José Meza Martínez, de 37 años de edad, a quien le quitaron la vida con un arma blanca; se presume que utilizaron un cuchillo para cortarle el cuello, informó la policía regional.



De acuerdo a detalles de este caso, se notificó que el ciudadano, apreciado por amigos y estudiantes, desapareció el pasado miércoles. Él se encontraba en su vivienda, en Primero de Mayo, recuperándose de un malestar gripal. Ese día se levantó y decidió caminar en el interior de la vivienda, acercándose hasta el portón principal, relató su padre, José Meza, quien se encontraba en la morgue de Caña de Azúcar.



“Vi lo que hacía. Seguí en mis quehaceres junto a mi esposa y cuando me asomé, unos minutos después, él no estaba. No entendimos lo que ocurría, desde ese momento no supimos más de su paradero”, acotó.



El señor José aseveró que su hijo, su esposa y él, son personas religiosas. “Somos ministros extraordinarios de la comunión de la iglesia católica, muy unidos. Él no acostumbraba salir sin notificar, por ello, nos extrañó todo”, apuntó.



Pasaban las horas, comentó, y eso nos preocupó más. “Roswuill no tenía enemigos, tampoco problemas con nadie, por ello interpusimos la denuncia ante los cuerpos policiales. El viernes nos llamaron desde la Base de Homicidios de Santa Cruz (Lamas) y nos mostraron las fotos de una persona que localizaron sin signos vitales. Se trataba de mi hijo, lo golpearon, se ensañaron con él”, enfatizó.



El padre de la víctima, señalando una vez que es una persona de iglesia, solicitó a los cuerpos policiales de la región, para que se aboquen y logren la captura de los homicidas.



Por su parte, se pudo conocer en las inmediaciones del Cicpc, que por el momento se maneja como móvil de este crimen, el robo, toda vez que a la victima no se le encontró el celular, aunque no se descartan otras hipótesis.



Del sitio donde residía, Primero de Mayo, no está muy cerca de El Triángulo. Debe caminar un largo trecho, precisó un vocero policial, por lo que se presume, estaba con alguien conocido. Las averiguaciones están abiertas y en las próximas horas llamarán para rendir declaraciones a varios de sus allegados, en virtud de darle amplitud a las averiguaciones.

HBRI. | elsiglo