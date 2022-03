¿Cuál es la plataforma con más catálogo de películas y series en 2022?

Las plataformas de streaming han supuesto un antes y un después en la manera que teníamos de entender nuestro entretenimiento audiovisual. De la noche a la mañana, negocios como los videoclubs quedaron obsoletos, y ahora podemos disfrutar de todas las películas y series que podamos imaginar en nuestro propio salón.

Este mercado ha crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años y, puesto que ahora existe un gran número de portales disponibles, conviene analizar aquellos en los que puede ser apropiado gastar nuestro dinero con una suscripción.

Las mejores plataformas de streaming y sus diferencias

Lo primero que debes saber es que, a pesar de actuar en un mismo sector, no todas las plataformas de streaming se basan en la misma estrategia comercial. Por eso, antes de escoger una al azar o, en su defecto, recurrir a esta URL para ahorrarnos un dinero, lo más recomendable puede ser poner en valor el tipo de plataforma que supone cada una de ellas. De este modo, el coste que vayamos a asumir por nuestro tiempo de entretenimiento cada mes se podrá adaptar exactamente a nuestras preferencias relacionadas con el cine y la televisión.

Por un lado, encontramos dos de los grandes titanes de los servicios de streaming: Netflix y Amazon Prime. Ambas plataformas juegan con la compra de derechos de obras de ficción de interés y apuestan por una alta inversión en la producción propia. Ahora bien, a pesar de que Prime Video vaya a estrenar una de las series más esperadas, ‘Los anillos de poder’ (de la saga de El Señor de los Anillos), hay que reconocer que en cantidad y variedad, Netflix le sigue llevando la delantera.

Del mismo modo, si lo que buscamos es calidad, lo más adecuado es fijar la mirada en HBO Max y Filmin. La primera cuenta con todas las producciones de HBO, siendo las mejor valoradas en la historia de la televisión (‘Juego de tronos’, ‘Los Soprano’, ‘The wire’, etc…), mientras que la segunda apuesta por el cine de culto. Dos propuestas interesantes que priorizan la calidad y no la cantidad.

Por último, llegamos a Disney+ y Apple TV, ambas han jugado con la presencia de marca para presentarse al mercado. Eso sí, mientras que la segunda apenas tiene contenido (por ambiciosas que sean sus películas y series), la primera presume de tener en un mismo espacio las producciones de Marvel, ‘Star Wars’, Fox y, como no, del propio Disney, sin duda, una de las plataformas más populares en la actualidad.

¿Con cuál nos quedamos?

Una vez vistas las diferencias y similitudes entre las principales plataformas de streaming, dejando de lado otras de segundo nivel, como A3 Media Player o FlixOlé, llega el momento de tomar una decisión. Como puedes intuir, todo va a depender de lo que estés buscando en cada momento.

Nuestra recomendación es que compartas diversas cuentas con amigos para así tener acceso a todas ellas o, en su defecto, que vayas variando según el mes y los estrenos que vayan llegando. No obstante, queremos dejar claro cuál es la plataforma con más contenido para este 2022.

Recuerda que cantidad no siempre es sinónimo de calidad, ya que de nada servirá tener un catálogo interminable si nada merece la pena. Sin embargo, en la batalla que hay entre Netflix y Prime Video, en materia de número de películas y series disponibles, cabe señalar que Netflix ha vencido un año más. Puede que la apuesta de Netflix sea la producción propia y haya abandonado en cierto modo la compra de derechos, no obstante, el volumen de estrenos que tiene previsto para 2022 es abrumador. Sus películas están llegando incluso a la gala de los Óscar y, como tal, resulta evidente que es la apuesta más segura.Así que, si solo te puedes permitir una suscripción, quizás Netflix sea tu mejor opción. Pero, como decimos, lo mejor es diversificar y navegar por los diferentes catálogos. Desde luego merece la pena no perderse otras producciones, como ‘El Pacificador’, ‘Obi-Wan Kenobi’ o ‘The Boys’, series que ya triunfan o pretenden triunfar durante esta temporada.