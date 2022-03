Calles de La Candelaria repletas de aguas putrefactas

Habitantes de la urbanización La Candelaria del municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente los residentes de la calle Federación, zona afectada por el río El Limón, denunciaron que viven desde hace más de dos años con diversas problemáticas que aqueja a los vecinos de dicho sector, siendo el colapso del sistema de tuberías de aguas servidas el más preocupante entre la colectividad.

Las aguas negras adornan la calle

Regina Yépez, vecina de la zona, expresó que las vías están completamente dañadas con huecos y nadie hace nada, “pasan los carros y motorizados, eso levanta mucho polvo, los huecos son un peligro, yo me caí hace algunos días y tuve que ir al médico porque me lastimé las rodillas, en cuanto al problema de las aguas servidas ya eso tiene mucho tiempo, cuando llega el agua comienzan los ríos por las calles”.

Por su parte, Carlos Perdomo denunció, “acá en la calle Federación de La Candelaria tenemos muchas problemáticas como comunidad, la principal es las aguas servidas, amén de que no contamos con alumbrado público, además de que llevamos más de 4 años sin servicio Cantv, este colapso tiene más de 5 meses, viene a raíz de la inundación que se vivió, las tuberías se colapsaron, nos dicen que en la calle Rómulo Gallegos se encuentra el tuvo principal totalmente colapsado”.

Carlos Perdomo, afectado

Asimismo, destacó que el alcalde Brullerby Suárez se encuentra al tanto de la problemática, pero no hace nada al respecto, “hasta el momento no sabemos si la gobernadora Karina Carpio está al tanto, el alcalde nos dijo a nosotros que esto era una emergencia, eso fue pocos días antes de las elecciones, nos censaron para el 1×10, nos dijeron que nos iban a arreglar la situación y hasta la fecha nada, nos dicen que no hay tubos, que la máquina está accidentada, manda el camión de succión, pero eso aquí no hace nada”.

Del mismo modo, Perdomo recalcó que en la comunidad hacen vida niños, jóvenes, adultos mayores y personas discapacitadas, los cuales se han visto afectados por el mal olor y el estancamiento de las aguas contaminadas, que lo que genera es mosquitos y zancudos portadores de enfermedades, “nosotros pedimos que esto se solucione, el olor es insoportable, ya ni en el frente de nuestras casas nos podemos sentar, nadie nos pregunta cómo hacemos nuestras necesidades, todo el sistema de tuberías está colapsado”.

Te recomendamos: Instalado Congreso Nacional de los Servicios Públicos en Aragua

Por otro lado, Francisco Estéves, quien vive en esa comunidad desde hace muchos años declaró, “el alcalde vino a mi casa y dijo que él no le daba real a los hombres, sino a mujeres, no nos dieron nada, nos engañaron, personas que durante las inundaciones no se vieron afectadas sí recibieron ayudas, y nosotros que pasamos las de Caín no recibimos nada”.

Francisco Estéves

Para finalizar, Estéves mencionó que la gobernadora ni en campaña se acercó al sector, “ella vino en estos días que se reinauguró el CDI, pero por aquí no pasó, nosotros estamos marginados, nadie nos da respuestad, esto es prioridad, no queremos cerrar las calles, pero nos va a tocar salir a los adultos mayores para ver si nos escuchan y nos dan respuesta”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA