Carmen DeLeon impactá la escena musical con “Bésame Bonito”

A los 13 años, Carmen DeLeon participó en el reconocido reality show La Voz Kids España logrando llegar a la final… Desde allí su nombre no ha dejado de sonar debido al respeto que obtuvo por su extraordinario talento.

Carmen DeLeon, cantante venezolana. Foto: Redes Sociales

Nació en Venezuela pero a los nueve años se mudó a Tampa (Florida) para más adelante residenciarse en la ciudad de Barcelona (España) donde vivió por seis años; luego su familia se radicó en México y ahora vive en Miami.

DeLeon lanzó en 2020 su primer sencillo, “Volverás”, bajo la producción de Tainy. Unos meses más tarde estrenó “Juegas”, en el cual contó con la colaboración de Feid – ganador del premio Latin Grammy- y más adelante “Cafecito”, una canción cargada de emociones que escribió en honor a sus dos abuelos.

Posterior a ello, la artista de 20 años de edad, se unió al tres veces ganador del Grammy Ne-Yo en “Shake”, sencillo bailable del DJ/productor L.L.A.M.A. Junto a todos estos éxitos singles, Carmen interpretó el hit de la agrupación estadounidense The Crystals “He Hit Me (And It Felt Like A Kiss”), apareciendo en la película Promising Young Woman y en la banda sonora que lo acompaña como parte del soundtrack.

Carmen DeLeon y su colaboraciones internacionales

En marzo de 2021 se unió a Cali y El Dandee en “Pasado”, canción que Billboard destacó como parte de un resumen de los mejores lanzamientos de música latina y observó: “Con su potente voz, la nueva cantante de pop urbano nacida en Venezuela y el dúo también de Pop Urbano Colombiano le dieron vida a una canción bailable con un toque de la música de los años 80.”

Carmen fue seleccionada para cantar el Himno Nacional de Los Estados Unidos en el juego de Los Ángeles Chargers vs. Minnesota Vikings a mediados del mes de noviembre del 2021, logrando una interpretación impecable y el respeto de los asistentes.

Aclamada por la revista Wonderland como “una fuerza para tener en la mira”, DeLeon ha acumulado más de 25 millones de reproducciones globales desde los inicios de su carrera hasta la fecha.

“Bésame Bonito”, es el primer promocional de 2022 de quien hoy día es considerada “La nueva promesa musical pop urbana”; en el evoca esos tiernos momentos de despedida en una relación que alguna vez pareció podría resistir la prueba del tiempo y la distancia.

“Bésame Bonito” una pieza de grandes musicos

Carmen DeLeon escribió y produjo esta conmovedora pieza junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes colaboraron con ella en el sencillo, “Pasado” y han dirigido éxitos multi-platino como “Despacito” de Luis Fonsi.

“Bésame Bonito” fue lanzado por Capitol Records/Universal Music Latin Entertainment. La canción es el primer sencillo de DeLeon de 2022 y la continuación del tema que lanzó en 2021, “Mariposas”

El videoclip de “Bésame Bonito” fue dirigido por José A Moreno y producido por Daniela Sánchez Lugo. El video muestra a DeLeon sola en un apartamento; rodeada de cajas de mudanza y contemplando el futuro mientras una tormenta hace estragos afuera, igualando su confusión interna.

“Se trata sobre una relación inolvidable que se acaba y te deja un gran vacío y un recuerdo que sabes que durará para siempre”, explica Carmen DeLeon. “Quería que el vídeo estuviera lleno de mucha emoción y que ofreciera una sensación de esperanza. Nadie está realmente solo en este mundo”, agregó.

elsiglo