Hallan una joya de miles de dólares en cena de aniversario

No era una noche más para María y Michael Spressler, ya que habían decidido ir a cenar a un coqueto restaurante para celebrar 34 años de amor. Lo que jamás imaginó esta pareja de Nueva Jersey (EEUU) es la sorpresa de miles de dólares con que se encontrarían.

La pareja fue a cenar a The Lobster House en Cape May durante el fin de semana, una tradición anual desde 1987, informa CBS.

Pero mientras disfrutaban de la velada, Micheal notó algo extraño en la última almeja que degustaban de su plato.

Una valiosa perla en la almeja

«Cuando lo recogí con el tenedor parecía un poco pesado, pero no pensé en nada», dijo el hombre a KYW-TV . Y continuó: «Comencé a comerlo y sentí algo duro en la boca. Pensé que uno de mis dientes se había roto», confiesa.

Michael cuenta que había comido docenas y docenas de almejas, pero nunca había encontrado encontrado una perla. «Fue algo emocionante», acota su mujer.

La perla de 8,8 milímetros podría valer miles de dólares, sin embargo la pareja de Nueva Jersey no tiene pensado venderla por el momento.

«Me gustaría tenerla incrustada en una bonita pieza de joyería, tal vez una sirena o algo náutico», adelanta María. Y opina: «Es un hermoso recuerdo de un día muy especial».

Un restaurante centenario

El restaurante, que celebraba su centenario, compartió la noticia en las redes sociales y explicó un error frecuente.

«Ambas, las ostras y las almejas, producen perlas», escribieron, y añadieron que también lo hacen los mejillones. Es la reacción del bivalvo a los escombros o la arena.

«Trabajo en el lugar hace unos 10 años y nunca escuché que alguien haya encontrado una perla en una de nuestras ostras o almejas», dijo todavía sorprendida Sarah Stadnica, empleada de Lobster House.

El extraño hallazgo no hizo más que ampliar el paladar de la mujer, que nunca quería saber nada de las almejas u ostras crudas. «Ahora no me va a quedar otra que hacerlo, tengo que intentarlo y probar suerte», afirmó un poco en risa y un poco en serio.

elsiglo, con información del Clarín