A pocos días de conocerse el anuncio del incremento del sueldo por parte del Ejecutivo nacional, los maracayeros amanecieron con la incertidumbre de no saber cuánto van a pagar de pasaje.

Transportistas esperan en pocos días comenzar a cobrar este incremento



Quienes residen en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, especialmente en los sectores de El Limón y Caña de Azúcar, han sido notificados por los conductores y colectores que el pasaje ya ha sido aprobado en 2,5 bolívares. Sin embargo, las alcaldías de los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, junto al Ministerio de Transporte Terrestre, no han emitido una gaceta u ordenanza donde se confirme o autorice este aumento.



Carlos Martínez, directivo de la asociación de conductores de El Limón, señaló que ese monto ya ha sido aprobado por el Ministerio y en ciudades como Caracas ya es común que los pasajeros cancelen este monto.

Carlos Martínez, directivo de la línea de conductores de El Limón



“Las conversaciones para este incremento ya se realizaron, tenemos más de 15 días autorizados para realizar este cobro, sin embargo conocemos la realidad de nuestros usuarios y lo habíamos postergado”, acotó el directivo.

Andry Rodríguez de la ruta El Limón



Para Rafael Rodríguez, conductor de El Limón, este oficio no está dando ganancias, “tenemos una tarifa de 1,2 bolívares, pero los pasajeros pagan lo que les parece, alegan que no tienen más y se bajan, trabajamos desde las 4:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y no estamos percibiendo lo que deberíamos”, indicó el conductor.

Marcos Savarino, conductor de Caña de Azúcar



Por su parte, Marcos Savarino, conductor de la ruta de Caña de Azúcar, destacó que los costos de servicios y repuestos no han parado de incrementarse, “un caucho nuevo se consigue por el orden de los 150$, además de eso, tenemos la situación del combustible, donde podemos equipar un día sí y uno no, eso afecta nuestros ingresos”.

FISCALIZAN COBRO DE PASAJE



Para este lunes estaba previsto que fiscales del Instituto Nacional de Transporte Terrestre se desplegaran por las diferentes paradas de la ciudad verificando que el pasaje no exceda del que está estipulado.

AMENAZAS SI AUMENTAN EL PASAJE



Los transportistas están trabajando para suavizar el impacto del aumento en los pasajeros, así lo dijo Andry Rodríguez, conductor de la línea El Limón, quien señaló que recientemente han comenzado una campaña informativa hacia los pasajeros, indicándoles que ya el costo del pasaje ha sido incrementado, pero que aún no lo están cobrando.



“Hoy comenzamos a recibir amenazas de parte de los fiscales del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, quienes nos dicen que si aumentamos el cobro del pasaje nos iban a detener y remolcar los vehículos”, sentenció.



Explicó Rodríguez que los pasajeros deben educarse que el monto del pasaje está aprobado en 2,5 bolívares y Bs 2,00 la ruta interna, es un incremento necesario para poder garantizar la rentabilidad del oficio.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA