Salario en Venezuela resulta insuficiente según la Fedeunep

La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), calificó como insuficiente el nuevo salario mínimo anunciado la noche de este jueves por Nicolás Maduro

Antonio Suárez, presidente de la Fedeunep, informó que pese al aumento, Venezuela sigue teniendo uno de los salarios mínimos más precarios de Latinoamérica.

«Seguimos estando por debajo de Cuba y hasta Haití donde ronda los 102 dólares. Esto ratifica lo que hemos dicho: hay que poner dinero en manos de la gente para mejorar la economía«, expresó

Salarios en Venezuela se mantienen con uno de los peores

Asimismo comparó la realidad de Venezuela con la de otros países en la que el salario mínimo se calcula con base al costo de la canasta básica, mientras que aquí, este monto no cubre no la mitad de ella.

«En otros países el salario está dado en función de lo que cuesta la canasta básica. En Venezuela, el salario debería estar por encima de los 400 dólares, algunos exigen hasta 1.000 dólares, pero sabemos que eso no es posible. Lo que no se puede es seguir discriminando a sectores, porque unos reciben privilegios y otros no

De igual forma agregó, que el cálculo del salario con base al petro convertible debió usarse desde el momento en el que el gobierno de Maduro implementó regirse por esta criptomoneda para calcular los aumentos de sueldo mínimo.

«Desde 2018, dijimos que el petro que se debía utilizar para calcular el salario es el que llaman convertible. El problema es que pasaron dos años para que esto fuera posible. Ese medio petro de salario que dieron en 2018 se lo comió la inflación y la realidad de la calle», manifestó.

A su parecer, el nuevo aumento representa «una ligera mejora» cuando se calcula el monto con base a todos los beneficios de ley que tiene el trabajador.

«Al salarizar los bonos que era una exigencia de los trabajadores esto incidirá en las tablas, en los aguinaldos, vacaciones, prestaciones y recursos parafiscales», explicó.

