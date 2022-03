Maracayeros califican de “acertado” el nuevo ajuste salarial

Tras el reciente anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro, en el cual establece un nuevo ajuste salarial equivalente a medio Petro, el equipo reporteril de elsiglo salió a la calle en busca de la opinión de los maracayeros, quienes calificaron de “acertado” dicho medida económica.



José Montero expresó, “el aumento salarial me parece justo, hay personas que no están de acuerdo, yo si estoy de acuerdo, no se adapta a la canasta básica nacional, pero es un logro que se puede llevar a cabo”.

Por su parte, José Rangel comentó, “en la actualidad con 7,00 bolívares no se consigue nada, si el nuevo ajuste va a estar anclado al Petro y dijeron que mientras el Petro esté elevado es algo bueno, es un paso hacia la dirección correcta de alguna manera, ya veremos qué sucede, pero como dije, con 7,00 bolívares no se hace nada, esperemos que el país siga saliendo adelante y nazcan nuevas iniciativas respecto a esto”.

Por otro lado, Rafael Ulloa mencionó, “es una mejoría, pero siempre que el Estado controle los precios, ya que si no lo hacen seguiremos en las mismas, hoy ya están anunciando un aumento en el pasaje, entonces si no hay control seguiremos como estamos”.

Alberto Centeno opinó, “yo estoy de acuerdo en que el Gobierno Nacional tomé las medidas económicas de aumentar el salario, pero pienso que deben buscar manera de frenar la inflación o en algún dado caso darle un parado a todos los negocios, ya he escuchado que hay comercios que comenzaron a subir los precios, entonces qué hacemos”, cuestionó.

Para finalizar, Centeno destacó que fue acertada la medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro de anclar el salario mínimo al Petro, “es cuestión de esperar que las autoridades pongan mano dura a los comerciantes, así si se le verá queso a la tostada, como quien dice, es mi opinión.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA