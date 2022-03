Celebran hoy 321 años de elevación eclesiástica de la ciudad de Maracay

Nuevamente llegamos a un 5 de marzo y con ello, los maracayeros y las maracayeras celebran un nuevo aniversario, aunque en honor a la conciencia histórica, muchos desconocen el motivo de la fecha, gracias a la manipulación de aquellas posiciones que se han encargado por los siglos de borrar las raíces de quienes decidieron cimentar su proceso de emancipación.

Hoy no se celebra la fundación de Maracay. Es prioridad subrayarlo, para no continuar inmersos en confusiones, por lo que cabe en este momento traer a colación aquella sentencia popular que se le atribuyen a varios personajes históricos: “Quién no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Los hechos han sido muy claros, aunque blanco de propósitos oscuros; realmente se conmemora en este día, los 321 años de elevación a Parroquia Eclesiástica a la ciudad de Maracay, que concedió el obispo de Caracas, Diego de Baños y Sotomayor en 1701.

Para los investigadores de la historia nacional y regional, es importante describir la situación de la fecha, toda vez que hay versiones reales de la misma, y otras no, en especial estas últimas que han torpedeado la tradición de Maracay.

Han aclarado, quienes han revisando los hechos históricos de la ciudad, que no están en contra de la celebración, a la cual, muchos de ellos se unen y/o apoyan las festividades religiosas, que incluso, se convierte en un atenuante para asegurar que el propio hecho de elevar a Parroquia Eclesiástica a Maracay significa que ya habían pobladores.

Maracay no tiene fecha registrada de su fundación, por ello, desde una mirada insurgente, emergente, académica, metodológica o de las posiciones de la tradición oral se afirma, que la Ciudad Jardín surgió sola, paso a paso, en medio de procesos de autonomía, por supuesto, adecuada a cada momento con el paso del tiempo.

ERROR HISTÓRICO

En sus participaciones, al instante de abordar el tema de la fundación de la ciudad, el profesor Oldman Botello afirma, “se dice que Maracay fue fundada por el capitán Andrés Pérez Almarza. Eso es falso, ese personaje ni siquiera existió”.

Botello, es cronista de Maracay y por múltiples funciones -también historiador, escritor y periodista – le ha tocado la ardua labor de hurgar la historia de la ciudad desde todas las técnicas para la recolección de información, entre ellas, la revisión documental. “Yo he registrado los libros de nacimiento, matrimonio y defunciones de Maracay desde el primero en 1701 y en ninguna parte aparece este señor Pérez Almarza”, menciona.

Sobre las razones del porqué se toma de referencia a dicho personaje como fundador, el cronista aragüeño detalla que tal circunstancia tiene su antecedente en 1897, “cuando el escritor Juan Manuel Landaeta Rosales, colocó el nombre que más tarde se convertiría en una referencia sin sustento; se presume que a Landaeta le dieron algún nombre y escribió el de Pérez Almarza, cuando el personaje no existió, y así se viene arrastrando hasta la fecha actual”.

Acota que en 1952, en el mandato de Pérez Jiménez, el Concejo Municipal de Girardot toma el nombre de Pérez Almarza, “trayendo así el error histórico hasta la actualidad”.

Indica Botello, que para enmendar en estos tiempos el “error histórico” que da como resultado a Pérez Almarza como fundador de Maracay, el Concejo Municipal de Girardot debe realizar una resolución en el que se elimine el nombre y se proponga uno nuevo.

“Entre ellos, don Francisco Michelena y Rojas (llamado a fines del siglo XVIII y comienzo del IXX como el viajero Universal); don Vicente Michelena y Rojas (primer alcalde de Maracay en 1820); o el doctor José Manuel García Correa (prócer de la Federación, nacido en Maracay y cinco veces rector de la UCV), entre otros”, recalca el cronista.

CRÓNICAS DEL TIEMPO

El profesor Mauricio Maracara, responsable de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del municipio Girardot hace un recorrido por diferentes pasajes como una forma de refrescar la conciencia histórica, considerando como tema central, el 5 de marzo como el “Día de la Fundación de Maracay”.

“Primero hay que comenzar hablando de la Maracay de los tiempos de los pueblos originarios, antes de la llegada del europeo invasor. Estas tierras que también podemos denominar de Tapa Tapa y Tocopio, como originalmente aparecen en los documentos primeros del proceso de conquista y colonización de Venezuela, y fundamentalmente de estos Valles, pertenecieron por cierto a lo que era Valencia y posteriormente a Caracas”.

– En estas tierras abundó mucho aborigen, tal como lo reseñan las crónicas del tiempo colonial, en especial, hacia las orillas que se denominó el Valle y laguna o lago Los Tacarigua, hoy mal llamado lago de Valencia. Las reseñas indican que la población aborigen era abundante, cuestión que está reflejada en los petroglifos que encontramos en las zonas de La Pedrera y Las Cocuizas, amén de todas las excavaciones arqueológicas que se realizaron en los años 30 y 40 del siglo pasado en todo lo que hoy es gran parte de Maracay y la orilla de Los Tacarigua y en Palo Negro.

Con la llegada del proceso colonizador, dice Maracara, hay que destacar que en 1547, más de cien años antes de la creación de la feligresía de Maracay, ya estas tierras habían sido conocidas por el capitán conquistador Juan de Villegas, por lo que se inicia el conocimiento de todas estas zonas para los conquistadores.

“En ese sentido nos encontramos que en 1594 estas tierras ya le pertenecían a Mateos Díaz de Alfaro que la había heredado de su padre Sebastián Díaz de Alfaro, fundador de San Sebastián de los Reyes, que había acompañado a Diego de Lozada y aparece como uno de los capitanes conquistadores de Caracas”.

-Entre los primeros poseedores de tierras en este espacio territorial, nos encontramos a los Martínez de Villegas, Lázaro Vásquez, el marqués de Mijares, familias prominentes del proceso conquistador y de coloniaje en Venezuela radicados fundamentalmente en Caracas; estamos hablando entonces, que cuando el 5 de marzo de 1701 fue creada la vicefeligresía de Maracay, no se puede que en esa fecha se funda Maracay, porque 107 años y hasta más, ya estas tierras tenían población – expone el responsable de la Red.

“Veinte años antes de la creación de esta vicefeligresía, en 1681 hace una visita pastoral el obismo Gonzalo de Acuña, quien autoriza para que la población asentada en Maracay, Tata Tapa y Tocopio pudieran tener una vicefeligresía dependiente ya no de Valencia, sino de Turmero. El mencionado obispo se reunió con los habitantes, quienes le hicieron la solicitud, significa entonces que ya se había iniciado el proceso de poblamiento (desde hace 100 años antes aproximadamente)”.

– En otras palabras, en base a la fecha del 5 de marzo, podemos decir que nosotros estaríamos celebrando este año, sin una fecha en lo específico, más de 430 años alrededor de la existencia de Maracay como territorio poblado, porque nosotros no podemos desconocer como lo hace de cierta manera la historia en que se ha tomado como hito el año 1701, es decir, no se puede omitir que si había población antes de la vicefeligresía.

“Cuando hablamos de la independencia nos encontramos con algunos elementos pocos estudiados en la historiografía nacional y regional, siendo el primero de ellos, la conferencia de Tapa Tapa donde se le confiere al generalísimo Francisco de Miranda poderes extraordinarios y él establece en Maracay su cuartel general. Posteriormente se dan los sucesos de 1812 con las primeras acciones bélicas (proceso independentista), que aunque ocurrieron en Valencia fue cerca de Maracay (se registraron en La Cabrera). El 22 de enero de 1814 Simón Bolívar decreta a Maracay, junto a Turmero y La Victoria en ciudades, un elemento bien importante, porque son las únicas decretadas por el Libertador y no fueron fundadas por el capitán conquistador.

Por supuesto, la participación de Maracay en la retirada de los 600 en 1816, con la batalla de Onoto, lo que hoy conocemos como el sector de El Castaño, y en 1818, en el marco de la campaña del Centro dirigida por el Libertador se dan unos combates bien cruentos alrededor de lo que es la plaza Girardot y la Catedral, donde las calles quedaron ensangrentadas con tantos heridos y muertos, especificó el profesor Maracara.

El responsable de la Red, ante los detalles ofrecidos fue categórico en el desenlace de su su exposición: “Dada esta circunstancia histórica de trascendencia, no es posible que se siga celebrando el día de Maracay el 5 de marzo que corresponde a una celebración religiosa, que inclusive forma parte del proceso de colonización de América. En esta fecha se celebra realmente el nombramiento de la vicefeligresía, lo cual no le daba categoría realmente de ciudad y se mantenía inclusive, dependiente de Turmero; la ciudad no tiene una fecha real de fundación, aunque su proceso de poblamiento europeo se inicia alrededor de 1585. Esto no se puede olvidar”.

