Realizado I Encuentro de la Triada con Aroma de Mujer en Aragua

Desde los espacios del Auditorio del Concejo Municipal de Girardot se llevó a cabo en el marco del mes de la mujer el I Encuentro entre la Triada con Aroma de Mujer y la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, el cual contó también con la participación de los sectores de sexo diversidad y personas con discapacidad.

La gobernadora Karina Carpio encabezó la actividad

En este sentido, Francis Veloz, secretaria sectorial de los Asuntos de la Mujer y la Igualdad de Género y presidenta del Instituto de la Mujer en la entidad expresó, “hoy realizamos el I Encuentro de la Triada con Aroma de Mujer, un encuentro donde se abriga al Plan Parto Humanizado, la Mujer Socioproductiva y las Defensoras Comunales, dándole una participación especial a las personas con discapacidad y a la sexodiversidad”.

Asimismo, Veloz destacó que dicha actividad se realizó en vísperas del Día de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo, “estamos dando fortaleza a los principios de nuestro máximo líder de la revolución, nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, además de fortalecer el Plan de la Nación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, e impulsando nuestra Triada con Aroma de Mujer en el estado Aragua”.

Del mismo modo, la presidenta del Instituto de la Mujer adelantó que se encuentran organizando un cronograma especial de despliegue a nivel del estado Aragua para conmemorar la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en la entidad, “estaremos desplegados por los 18 municipios del estado Aragua, reconociendo la ardua batalla de nuestras mujeres luchadoras en todos los ámbitos, desde el Ministerio de la Mujer en Aragua, Unamujer y todos los entes que tengan que ver con el género”, concluyó.

Diversas organizaciones populares estuvieron presentes

Por su parte, la primera mandataria regional resaltó la participación de las mujeres aragüeñas en diversos escenarios durante tanto tiempo, catalogándolas de guerreras y luchadoras de la Patria, “las mujeres aragüeñas siempre están dispuestas a ponerse en la brecha, de decir no pases porque yo voy a defender lo mío y no me dañes algo que está detrás de mí porque los golpes los puedo recibir yo, y siempre estaré para proteger lo mío”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA