La mañana del sábado se comenzó a notar la afluencia de pasajeros por las instalaciones del Terminal de Maracay, especialmente hacia las costas aragüeñas, con motivo al asueto de Carnaval de este 2022.

Aunque no hubo movimiento como en años anteriores, se notó un flujo regular de temporadistas, no obstante representantes de las líneas de transporte esperan a que este flujo aumente hoy y mañana.



En este sentido, Ángel Arias, representante del Sindicato Ejecutivo de Transporte (Setra) expresó desde el anden A de Terminal de Occidente, “ya arrancó la temporada de Carnaval 2022, desde estos espacios ofrecemos un buen servicio para los usuarios, contamos con unidades suficientes para responderle a todos los usuarios del estado Aragua”.



Asimismo, Arias destacó que el flujo de pasajeros hacia Ocumare de la Costa y Choroní ha estado leve, esperando que aumente en las próximas horas, “el movimiento no ha estado tan fuerte como en años anteriores, pero en lo que va de mañana se han sacado alrededor de 30 unidades hacia las costas”, concluyó.

Por su parte, Linda Gómez, representante de las líneas del eje costero de Aragua comentó que se llevó a cabo una supervisión por parte de dicho sindicato en los espacios del Terminal para conocer el movimiento de temporadistas hacia las costas, “ha estado algo suave, sin embargo seguimos trabajando y a cada momento llegan más personas, aun no se le ha dado paso a los carros habilitados porque no ha habido oportunidad, los carros de casa son lo que se encuentran trabajando por ahora”, explicó.

Briceida Arias, fiscal del colectivo Costas de Aragua-Choroní, informó en compañía de los presidentes de las diversas líneas de transportes costeras que se desplegaron para dar apoyo a todos los pasajeros que se trasladan hacia las playas, “dando inicio a este operativo de Carnaval 2022, hemos visualizado un movimiento algo suave de usuarios, nada que ver con otras temporadas, tenemos fe y esperanza de que en horas de la tarde y en el transcurso de mañana los espacios se llenen de usuarios”.



Para finalizar, Arias invitó a la ciudadanía a visitar en este asueto de Carnaval las costas aragüeñas, “tenemos las unidades de transporte colectivas habilitadas en espera de los usuarios, hacemos una gran invitación a esas personas que se encuentran en sus casas a que vengan a nuestras playas, los estaremos esperando con los brazos abierto, contamos con seguridad por parte de nuestras autoridades y miles de sitios para vacacional”.

“NOS VAMOS A LA PLAYA”



A pesar de la leve afluencia de pasajeros por el Terminal de Maracay durante el inicio de los Carnavales Felices y Bioseguros 2022, los usuarios se mostraron felices y con ganas de llegar a las costas aragüeñas para disfrutar de un buen baño de playa.



Alexaida Guevara, vacacionista, dijo a elsiglo que las filas para abordar la unidad de transporte avanzaba de manera lenta, debido al operativo de seguridad por parte de los funcionarios policiales; “los funcionarios están revisando los documentos y están adecuando el transporte para que no haya personas amontonadas, pero me parece un buen trabajo, muy acertado, nos garantizan seguridad durante estos carnavales”.



Otro pasajero de nombre Juan Sustari, declaró, “llegué a las 9:00 am, vengo de Cagua, he visto el movimiento algo lento para abordar las unidades, pero es debido al trabajo que efectúan los funcionarios, me parece excelente, me revisaron toda la documentación correspondiente y todo muy bien, ahora a pasar unos días de distracción en la playa”.



Sinay Sustari, quien se encontraba en la cola para abordar un bus con destino a Ocumare de la Costa confesó sentirse contenta ya que es primera vez que se dirigía a la playa, “los oficiales se encuentran haciendo un buen trabajo, es primera vez que voy a la playa, ya quiero conocer el mar, voy acompañada de mis padres y de unas amigas”.

PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Los organismos se seguridad de Estado, se encuentran desplegado en todo el territorio en diversos Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) durante el asueto de Carnaval para garantizar a los vacacionistas resguardo y protección durante el viaje.



Mary Boyer, presidenta de Consejo Municipal de Niño Niña y Adolescente del municipio Girardot, manifestó que de manera conjunta con las autoridades correspondientes se encuentran realizando las tareas que emanó el presidente de la republica, Nicolás Maduro, “funcionarios de la Policía Municipal de Girardot, Policía Bolivariana de Aragua, Guardia Nacional, la PNB, el DPA, se encuentra desplegado garantizando la seguridad y protección a nuestro pueblo en estos carnavales, para que estos traslados de nuestros turistas a las costas sean lo más seguro posible”.



Cabe destacar, que el equipo reporteril de elsiglo realizó un recorrido por la alcabala de El Limón donde se observó la supervisión de los vehículos hacia Ocumare de la Costa, en la cual los funcionarios policiales ofrecen charlas sobre el buen uso de las medidas de bioseguridad, además de invitarlos a conducir de manera responsable sin el uso de bebidas alcohólicas.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPÁTA